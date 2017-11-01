Škoda – вновь рекорд
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Škoda – вновь рекорд
Ноябрь 01 19:00 2017

Škoda выпустила 1 000 000 автомобилей.

Объем производства Škoda вырос в семь раз. Бренд выпустил 1 000 000 автомобилей за неполный год, достигнув семизначной отметки четвертый год подряд.

Наибольший вклад в успех внесли модели Octavia, Superb и Fabia. Семейный внедорожник Škoda Kodiaq также сыграл значительную роль в достижении важного показателя.

SKODA выпустила 1 000 000 автомобилей

Новый импульс для роста объемов производства даст компактный SUV Škoda Karoq, продолжающий экспансию марки в сегменте SUV и выходящий на европейские рынки.

Выпуск 1 000 000 автомобилей – это важное для нас достижение в этом году, – прокомментировал Михаэль Оэльеклаус, член Совета директоров Škoda, ответственный за производство и логистику. – Этот результат подчеркивает эффективность работы наших производственных площадок и высокий профессионализм сотрудников. В этом году мы рассчитываем снова установить новый рекорд.

С момента присоединения к концерну Volkswagen Group в 1991 году компания увеличила объем производства в семь раз. В 1991 году Škoda выпускала лишь одну линейку автомобилей – сегодня марка предлагает семь модельных линеек и более 40 различных версий.

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FabiaKaroqKodiaqOctaviaSkodaSUVVolkswagen Groupобъем продажрекорд
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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