Škoda – вновь рекорд 24

Škoda выпустила 1 000 000 автомобилей.

Объем производства Škoda вырос в семь раз. Бренд выпустил 1 000 000 автомобилей за неполный год, достигнув семизначной отметки четвертый год подряд.

Наибольший вклад в успех внесли модели Octavia, Superb и Fabia. Семейный внедорожник Škoda Kodiaq также сыграл значительную роль в достижении важного показателя.

Новый импульс для роста объемов производства даст компактный SUV Škoda Karoq, продолжающий экспансию марки в сегменте SUV и выходящий на европейские рынки.

Выпуск 1 000 000 автомобилей – это важное для нас достижение в этом году, – прокомментировал Михаэль Оэльеклаус, член Совета директоров Škoda, ответственный за производство и логистику. – Этот результат подчеркивает эффективность работы наших производственных площадок и высокий профессионализм сотрудников. В этом году мы рассчитываем снова установить новый рекорд.

С момента присоединения к концерну Volkswagen Group в 1991 году компания увеличила объем производства в семь раз. В 1991 году Škoda выпускала лишь одну линейку автомобилей – сегодня марка предлагает семь модельных линеек и более 40 различных версий.