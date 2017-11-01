Реакция ГИБДД на новый регламент 239

Видеосъемка исчезла из регламента: как отреагировали гаишники

В ГИБДД признают, что у автомобилистов есть право снимать работу инспекторов на видео, но с оговорками.

Как сообщал «Авторамблер», с 20 октября вступил в силу новый регламент МВД для сотрудников ГИБДД. Из последней редакции документа исчезла норма о том, что «сотрудник не должен препятствовать использованию видео— и звукозаписывающей аппаратуры участником движения, если таковое не запрещено законодательством».

Автомобилисты восприняли это как запрет на видеосъемку, однако в ГИБДД поспешили это опровергнуть: этот пункт был убран в связи с исчерпывающим перечнем обязанностей, возложенных на полицию. » Исключение указанной нормы не препятствует реализации конституционного права граждан свободно искать, получать, передавать, производить информацию любым законным способом», — пояснил ранее начальник управления ДПС, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГИБДД РФ Александр Быков.

Несмотря на это, в Сети стали появляться сообщения и ролики, преимущественно снятые в регионах, о том, что гаишники препятствуют съемке, ссылаясь на новый регламент. На это обратил внимание «Коммерсантъ».

В региональных управлениях ГИБДД заявили, что иногда водители включают регистраторы с целью провокаций и мешают сотрудникам выполнять свою функцию. В этом случае, считают в ведомстве, инспектор вправе составить материал по ст. 19.3 КоАП «Неповиновение сотруднику полиции», максимальное наказание по которой — административный арест.

Впрочем, следует отметить, что в регламент касается исключительно сотрудников ГИБДД — никакого отношения к правам граждан не имеет и не нацелен их ограничивать. А право гражданина на свободное получение и распространение информации закреплено в Конституции РФ.

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