Lamborghini Huracan станет гибридом
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Lamborghini Huracan станет гибридом
Ноябрь 01 14:00 2017

Lamborghini нацелились на гибридные спорткары.

Итальянский автопроизводитель Lamborghini намерен использовать для нового поколения спорткара Huracan гибридную силовую установку.

Lamborghini Huracan

На следующем поколении Lamborghini Huracan, выпуск которого начнется в 2022 году, будет использоваться радикальная гибридная трансмиссия, а также решено устанавливать новые аккумуляторы. Они будут существенно легче ныне существующих, а главное — способны обеспечить повышенный запас хода на электротяге.

В настоящий момент нет планов начать выпуск электромобилей. По-прежнему существует большой потенциал для двигателей V12. Правильный подход для нас состоит в том, чтобы V10 и V12 были готовы переключиться на гибрид в нужный момент, подчеркнул глава Lamborghini Стефано Доменикали.

Lamborghini Huracan

Aventador, сохранит двигатель V12, поэтому Huracán станет первым спортивным автомобилем Lamborghini, который станет гибридным.

Итальянский производитель суперкаров, который хорошо известен своим нежеланием отойти от двигателей с наддувом, уже подтвердил, что гибридный силовой агрегат будет запущен также и в новом SUV Urus.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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