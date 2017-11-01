Известна цена нового BMW

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BMW Group Россия объявляет цены на новый BMW X2

Компания BMW Group Россия объявляет цены на новый BMW X2, который будет доступен для заказа уже с ноября 2017 года. В самом начале для российского рынка на выбор предлагаются две модификации – бензиновая X2 sDrive20i и дизельная версия X2 xDrive20d в четырех линиях исполнения Base, Advantage, M Sport и M Sport X. Диапазон цен варьируется от 2 250 000 до 2 956 000 рублей. В течение 2018 года станут доступны еще четыре модификации.

Компания BMW Group Россия объявляет цены на новый BMW X2, который будет доступен для заказа уже с ноября 2017 года. В самом начале для российского рынка на выбор предлагаются две модификации – бензиновая X2 sDrive20i и дизельная версия X2 xDrive20d в четырех линиях исполнения Base, Advantage, M Sport и M Sport X. Диапазон цен варьируется от 2 250 000 до 2 956 000 рублей. В течение 2018 года станут доступны еще четыре модификации.

Уже в стандартной комплектации BMW X2 в исполнениях Base и Advantage выделяется из толпы и производит сильное впечатление даже рядом с более внушительными BMW X4 и BMW X6: трапециевидная решетка радиатора, перевернутая на Х2 впервые для современных BMW, обрамляющие кузов боковые накладки и 17-дюймовые колесные диски стиля 560 создают уникальный образ модели. Система рулевого управления Сервотроник, система Performance Control и переключатель режимов движения обеспечивают удовольствие от вождения в любой ситуации. Для версии Advantage стандартно доступны динамический круиз-контроль и сигнализация аварийного сближения при парковке, которые облегчают ежедневную эксплуатацию автомобиля.

Более спортивный вариант BMW X2 M Sport отличается динамичными боковыми накладками и стильными дизайнерскими элементами переднего бампера в цвете Dark Shadow металлик. Особенно спортивный образ модели создают большие 19-дюймовые легкосплавные диски M Double-spoke 715M, устанавливаемые уже в стандартной комплектации. Спортивные подвеска и М рулевое управление, также доступные в варианте M Sport X, гарантируют яркие впечатления от поездки. Светодиодные передние и противотуманные фары обеспечивают дополнительную безопасность в сложных дорожных условиях. Входящий в данную комплектацию Аэродинамический М Пакет не только преображает внешний вид автомобиля, но и улучшает его динамические показатели. Салон BMW X2 M Sport отделан особым сочетанием прошитой в форме маленьких шестиугольников ткани Антрацит и Алькантары с окантовкой и контрастной строчкой в синем M цвете. Широкий выбор декоративных планок – от стандартного оформления Алюминий Hexagon с матовыми акцентными вставками цвета Серый Эшторил до четырех опциональных вариантов – позволяют придать автомобилю запоминающиеся акценты.

В список стандартного оборудования всех без исключения версий нового BMW X2 входят необходимые системы безопасности: система динамического контроля курсовой устойчивости DSC, включая ABS, просушку и компенсацию снижения эффективности тормозов; фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, надувные шторки безопасности для первого и второго ряда сидений; крепления ISOFIX для детских сидений на крайних местах заднего ряда сидений. Датчик дождя, обогрев форсунок омывателя, а также внешние зеркала с электрорегулировками и обогревом, доступные в базе для всех вариантов исполнения, обеспечивают дополнительный комфорт в любую погоду. Запуск двигателя без ключа, система автоматического открывания и закрывания крышки багажника (для всех, кроме версии Base) и система складывающихся задних сидений в соотношении 40/20/40, а также стерео-система с шестью динамиками и бортовой компьютер завершают список стандартного оборудования модели.

Кроме того, BMW X2 получил пакет обновленных сервисов BMW ConnectedDrive, создающих интуитивную связь между водителем и транспортным средством. Коммуникация с автомобилем может осуществляться не только с помощью контроллера iDrive, но и через опциональный сенсорный дисплей или голосовое управление.

Рекомендованные розничные цены на все доступные модификации представлены в таблице ниже: