Интеллектуальные светофоры в Москве
9

Интеллектуальные светофоры в Москве
Ноябрь 01 21:04 2017

Власти Москвы подвели итоги проекта по внедрению интеллектуальной системы светофорного регулирования Artemis, позволяющей сократить заторы на дорогах.

Пилотный российско-японский проект признан успешным.

светофор

Проект стартовал 15 мая. В Москве эксперимент реализовали на Онежской улице в Северном административном округе на участке протяженностью два километра, включающем пять регулируемых перекрестков. Строительно-монтажные работы проводились с 15 мая по 30 июня, в эксплуатацию система была введена 29 июля.

За период экспериментальной работы системы время автомобилистов в пути на участке по всем направлениям утром и вечером сократилось на 40%. Количество стоящих автомобилей уменьшилось в утренний час пик на 30%, а в вечерний — на 6%. Время задержки автотранспорта на тестируемых перекрестках сократилось на 39,5% в утренний час пик и на 12% в вечерний.

Система Artemis прогнозирует количество прибывающих на перекрёстки транспортных средств и регулирует светофоры на основе информации об объёмах трафика в режиме реального времени.

Источник

На тему:
  Article "tagged" as:
Artemisавтомобильные пробкисветофор
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Газовые Scania будут работать на Volkswagen

Газовые Scania будут работать на Volkswagen 0

Реконессанс Шелкового пути

Реконессанс Шелкового пути 0

Инновационные бортовые аксессуары для авиакомпаний от Audi

Инновационные бортовые аксессуары для авиакомпаний от Audi 0

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.