Интеллектуальные светофоры в Москве 9

Власти Москвы подвели итоги проекта по внедрению интеллектуальной системы светофорного регулирования Artemis, позволяющей сократить заторы на дорогах.

Пилотный российско-японский проект признан успешным.

Проект стартовал 15 мая. В Москве эксперимент реализовали на Онежской улице в Северном административном округе на участке протяженностью два километра, включающем пять регулируемых перекрестков. Строительно-монтажные работы проводились с 15 мая по 30 июня, в эксплуатацию система была введена 29 июля.

За период экспериментальной работы системы время автомобилистов в пути на участке по всем направлениям утром и вечером сократилось на 40%. Количество стоящих автомобилей уменьшилось в утренний час пик на 30%, а в вечерний — на 6%. Время задержки автотранспорта на тестируемых перекрестках сократилось на 39,5% в утренний час пик и на 12% в вечерний.

Система Artemis прогнозирует количество прибывающих на перекрёстки транспортных средств и регулирует светофоры на основе информации об объёмах трафика в режиме реального времени.

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