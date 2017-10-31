В России расширили лизинг на легковые автомобили 57

По программе льготного лизинга российские автолюбители теперь смогут приобретать и легковые машины.

Клиенту необходимо выбрать авто у дилера. После ТС купит лизинговая компания и передаст автовладельцу в пользование. Легковые автомобили попали в программу льготного лизинга. Об этом заявили в министерстве промышленности и торговли РФ

Изменения в закон вступили в силу 25 октября. Скидка от общей стоимость машины составит десять процентов, однако не более 500 тыс. рублей на одну транспортную единицу. Для того, чтобы воспользоваться программой, клиент должен выбрать авто в дилерском салоне. После ее покупает лизинговая компания и передает клиенту для дальнейшего пользования.

Программы льготного лизинга автотранспортных средств теперь распространяются и на легковые автомобили: https://t.co/eUrlV7vnyd pic.twitter.com/PP0UzWpSEX — Минпромторг России (@minpromtorg_rus) October 30, 2017

Ежемесячные платежи будут включать разницу между ценой автомобиля и остаточной стоимостью на момент окончания договора с лизинговой компанией.

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