В России расширили лизинг на легковые автомобили
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В России расширили лизинг на легковые автомобили
Октябрь 31 12:00 2017

По программе льготного лизинга российские автолюбители теперь смогут приобретать и легковые машины.

Клиенту необходимо выбрать авто у дилера. После ТС купит лизинговая компания и передаст автовладельцу в пользование. Легковые автомобили попали в программу льготного лизинга. Об этом заявили в министерстве промышленности и торговли РФ

Изменения в закон вступили в силу 25 октября. Скидка от общей стоимость машины составит десять процентов, однако не более 500 тыс. рублей на одну транспортную единицу. Для того, чтобы воспользоваться программой, клиент должен выбрать авто в дилерском салоне. После ее покупает лизинговая компания и передает клиенту для дальнейшего пользования.

Ежемесячные платежи будут включать разницу между ценой автомобиля и остаточной стоимостью на момент окончания договора с лизинговой компанией.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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