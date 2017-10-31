В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности
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В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности
Октябрь 31 17:00 2017

В столице и области объявлен желтый уровень опасности.

О скором ухудшении погоды предупреждают москвичей синоптики: в столице и области объявлен третий из пяти уровень опасности.

снегопад

На Москву надвигаются грозы, усилится ветер, а из-за понижения температуры воздуха возможны туманы.

Усиление ветра, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду. В столичном регионе обещают снег (в некоторых районах он уже пошел) и как следствие гололедицу, а также аномально низкое атмосферное давление, которое может побить рекорд за последние 47 лет. Всего 720 миллиметров ртутного столба. Осадки и похолодание продолжатся и завтра.

В нескольких регионах Центральной России и Поволжья весь день устраняют последствия циклона, который принес сильнейшие грозы с ливнями и штормовым ветром. Он оставил без света почти 50 тысяч человек в Кировской, Костромской, Рязанской областях, республике Марий Эл. Во Владимирской области были обесточены четыре района. В Архангельской — ремонтируют крыши и убирают упавшие деревья. В Новгородской области пришлось откачивать воду с дворов и улиц.

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AMSRUS
AMSRUS

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