Renault Россия снизила ставку по лизингу на 2%
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Renault Россия снизила ставку по лизингу на 2%
Октябрь 31 21:11 2017

Renault поддерживает инициативу Минпромторг РФ по льготному лизингу для легковых автомобилей.

В период с 1 ноября по 1 декабря 2017 года индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица смогут приобрести легковые автомобили Renault на условиях льготного финансового лизинга при помощи партнерских программ Renault Россия.

Renault kaptur and duster

Автомобили Renault Россия стали еще более доступными по лизинговым программам.

Renault Россия снизила ставку по программе Renault Leasing для корпоративных клиентов на 2%, таким образом, теперь автомобили Renault стали еще более доступны. Стандартное предложение по программе Renault Leasing предусматривает авансовый платеж от 10% до 49% от стоимости автомобиля и срок договора до 60 месяцев, срок принятия решения – от 1 дня. Кроме того, действуют программы «0% удорожания»2 и «Просто лизинг» (без предоставления финансовой отчетности со стороны клиентов).

Лидером продаж по лизинговым программам остается Renault Logan, спросом также пользуются Renault Duster и Renault Kaptur.

Renault Россия демонстрирует уверенный рост на протяжении всего 2017 года: по итогам трех кварталов 2017 года продажи Renault Россия увеличились на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 95 718 автомобилей, рыночная доля составляет рекордные 8,5% (+0,6 п.п.). Сентябрь стал одним из самых успешных месяцев для компании: продажи составили 12 739 автомобилей (+22%).

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DusterKapturLoganRenaultлизингМинпромторг
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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