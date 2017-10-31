Renault Россия снизила ставку по лизингу на 2% 18

Renault поддерживает инициативу Минпромторг РФ по льготному лизингу для легковых автомобилей.

В период с 1 ноября по 1 декабря 2017 года индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица смогут приобрести легковые автомобили Renault на условиях льготного финансового лизинга при помощи партнерских программ Renault Россия.

Renault Россия снизила ставку по программе Renault Leasing для корпоративных клиентов на 2%, таким образом, теперь автомобили Renault стали еще более доступны. Стандартное предложение по программе Renault Leasing предусматривает авансовый платеж от 10% до 49% от стоимости автомобиля и срок договора до 60 месяцев, срок принятия решения – от 1 дня. Кроме того, действуют программы «0% удорожания»2 и «Просто лизинг» (без предоставления финансовой отчетности со стороны клиентов).

Лидером продаж по лизинговым программам остается Renault Logan, спросом также пользуются Renault Duster и Renault Kaptur.

Renault Россия демонстрирует уверенный рост на протяжении всего 2017 года: по итогам трех кварталов 2017 года продажи Renault Россия увеличились на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 95 718 автомобилей, рыночная доля составляет рекордные 8,5% (+0,6 п.п.). Сентябрь стал одним из самых успешных месяцев для компании: продажи составили 12 739 автомобилей (+22%).