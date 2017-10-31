Писем счастья не будет? 245

Нововведение в законодательстве, которое если не упростит, то точно сэкономит автомобилистам нервы, как ожидается, заработает со следующего года, выяснила «Газета.Ru».

Речь идет о порядке оплаты штрафов ГИБДД, а если точнее — о совершенствовании практики извещения водителей о допущенных ими нарушениях. Так, в настоящее время существует некая коллизия: в течении 20 дней водители имеют право оплатить штраф с 50-процентной скидкой, но система работает так, что бумажные письма счастья все равно приходят таким водителям. В итоге наиболее впечатлительные водители начинают перепроверять свои уже оплаченные штрафы, тратя на это время и нервы. Государство же, в свою очередь, вынуждено нести дополнительные ненужные расходы за рассылку подобных писем.

Соответствующие поправки готовится до конца года в Госдуму внести первый замглавы комитета ГД по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков. Основная законопроекта в том, чтобы автомобилисты сами интересовались своими штрафами, подписываясь на sms-рассылку о штрафах на сайте Госуслуг или сами проверяли информацию о себе на сайте ГИБДД.

«Если человек оплатил штраф с 50-процентной скидкой в течение 20 дней, то присылать ему бумажное «письмо счастья» уже не нужно, — рассказал «Газете.Ru» парламентарий. — Своей оплатой автомобилист фактически признает свою вину, рассчитывается с государством, так зачем потом тратить деньги на отправку ему постановлений? Учитывая миллионы постановлений, это и экономия времени большая и, конечно, бюджетных средств».

По словам Лысакова, в ГИБДД его инициативу поддерживают — там тоже хотят снизить объем ненужной работы.

«Идея в общем-то не новая, в ГИБДД тоже об этом думали, обсуждал с ними это еще год назад», — добавил он.

Отметим, что ненужные «письма счастья» должны были быть отменены параллельно с запуском скидочной системы оплаты штрафов ГИБДД. Именно поэтому в соответствующем законопроекте о 50-процентной скидке был установлен льготный срок в 20 дней не с момента получения письма, а с момента выписки постановления.

Теперь, в случае принятия поправок примерный алгоритм действий будет следующим: в течение 20 дней после выписки постановления письмо нарушителю приходить не будет.

Тем, кто в этот срок оплатит штраф со скидкой, оно не придет и потом, а тем, кто в отведенный период не оплатит, письмо будет высылаться через 20 дней после выписки квитанции.

В этом случае у нарушителя также будут положенные 10 дней на обжалование нарушения и затем еще 60 дней на оплату, но на скидку он уже рассчитывать по понятным причинам не сможет.

Как уточнил Лысаков, он намерен внести законопроект в Госдуму до конца осенней сессии, но не исключает, что в силу большой загруженности работы Госдумы, внесение придется отложить до начала следующего года.

Напомним, что в 2016 году российским водителям пришло около 61 млн «писем счастья», что на 22% больше, чем годом ранее. С ростом количества дорожных камер на дорогах страны этот показатель по итогам 2017 года, вероятно, окажется еще выше.

Норма о 50% скидке при оплате штрафной квитанции в течение 20 дней после вынесения постановления заработала с января 2016 года. Однако сколько именно нарушителей оплачивают штраф со скидкой, достоверно не знает даже автор поправок Вячеслав Лысаков.

Но с учетом стоимости одного заказного письма — а это около 50 рублей — после принятия поправок бюджет сможет ежегодно экономить на почтовой рассылке сумму, которая, скорее всего, будет измеряться сотнями миллионов рублей.

Координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов идею депутата поддержал. «Хорошее предложение, зачем напрягать почту, если ты уже уведомлен, согласен и все оплатил. Конечно, учитывая масштабы рассылки «писем счастья», в случае принятия законопроекта экономия будет очень приличной. Главное, чтобы поправки были четкими и не создали каких-то дополнительных сложностей или неудобств для автомобилистов», — отметил эксперт.

«Учитывая, что она никак не влияет на права человека, экономит бюджетные средства, тут не может быть ничего плохого», — в свою очередь заявил глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев. Он также отметил, что вопреки первоначальным скептическим оценкам, оплата штрафов со скидкой стала очень популярной в стране опцией.

Источник