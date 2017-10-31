Новая платная дорога появится в России
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Новая платная дорога появится в России
Октябрь 31 18:00 2017

Правительство вводит плату на двух участках трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о введении платных участков на федеральной трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург в Тверской и Новгородской областях. Документ опубликован во вторник на сайте правительства.

«Подписанным распоряжением устанавливается, что автомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург на участках 208-й км — 258-й км в Тверской области и 334-й км — 543-й км в Новгородской области будет использоваться на платной основе», — говорится в пояснительной записке к распоряжению.

Протяженность участков — 47,9 км и 217,14 км соответственно. В распоряжении также указываются дороги, по которым можно будет объехать платные участки.

Отмечается, что средства, полученные за счет сбора платы за проезд, будут направлены на финансирование работ по эксплуатации и ремонту автодорог.

Ввод в эксплуатацию всей высокоскоростной платной трассы М-11 намечен на 2018 год.

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  Article "tagged" as:
дорога Москва-Питерплатная трасса
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AMSRUS
AMSRUS

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