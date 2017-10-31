Новая комплектация KIA Rio — Prestige AV 32

KIA представляет комплектацию седана Rio с новой мультимедийной системой.

В дилерских центрах KIA на территории РФ доступна для заказа новая комплектация Prestige AV. Она подготовлена на основании пожеланий российских клиентов, наиболее активно использующей смартфоны. Особенность этой комплектации – новая мультимедийная система AV, которая отличается от мультимедийно-навигационного комплекса AVN 5.0, предлагаемого в топ-версии Rio Premium.

Мультимедийная система AV не имеет встроенной навигации, но поддерживает интеграцию функционала смартфонов через платформы Apple CarPlay и Android Auto. В остальном функционал AV полностью совпадает с возможностями AVN 5.0. Новая система оснащена мощным двухядерным процессором и 1 Гб оперативной памяти. Она имеет тот же высококачественный цветной сенсорный дисплей с диагональю 7”, разъемы AV и USB, поддерживает MP3 и Bluetooth. Управление основными функциями нового мультимедийного центра также можно осуществлять при помощи кнопок на многофункциональном рулевом колесе.

Стоимость KIA Rio в комплектации Prestige AV составляет 889 900 рублей для автомобилей с механической трансмиссией и 929 900 рублей для автомобилей с АКП.