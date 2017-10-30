Scania подписала контракт с Группой ГАЗ
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Scania подписала контракт с Группой ГАЗ
Октябрь 30 20:09 2017

Scania поставит Группе ГАЗ более 500 шасси для производства автобусов ЛиАЗ.

ООО «Скания-Русь» поставит 541 шасси на Ликинский завод для автобусов ЛиАЗ «Вояж», предназначенных для эксплуатации на маршрутах Московской области. Автобусы будут поставляться в рамках программы обновления пассажирского транспорта по заказу Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Scania шасси для ЛиАЗ

На сегодняшний день в парке Мострансавто эксплуатируется свыше трех тысяч автобусов, выпускаемых Группой ГАЗ – это более 60% всего автобусного парка оператора.

Данный заказ является самым крупным после проекта в рамках XXII Олимпийских зимних игр в Сочи, когда компанией Scania было поставлено более 700 шасси для производства автобусов «Группы ГАЗ».

ЛиАЗ

Сотрудничество компаний началось в 2004 году, тогда «Группа ГАЗ» стала выпускать туристические автобусы «Круиз», созданные на шасси Scania.

Автобус Вояж на шасси Scania предназначен для работы на междугородных маршрутах протяженностью до 500 километров. Надежное и экономичное шасси Scania в совокупности с современным кузовом собственного производства ЛиАЗ создавались с учетом российской специфики эксплуатации с оптимальным соотношением цены и качества.

Автобус полностью соответствует всем требованиям, предъявляемым к этому виду транспорта: панорамное ветровое стекло, двойное боковое остекление, больший по сравнению с конкурентами объем багажных отсеков и высококачественная отделка салона. Широкий выбор комфортабельных пассажирских кресел позволяет перевозить между крупными городами и мегаполисами даже взыскательных пассажиров.

Кроме того, в автобусах предусматривается специальное исполнение для пассажиров с ограниченными возможностями передвижения и пользователей инвалидных колясок: подъемник кассетного типа, специальное место и кнопки вызова водителя.

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Scaniaгруппа ГАЗЛиАЗ
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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