Раритетную «Победу» выставили на продажу в Германии 82

В Германии выставили на продажу ГАЗ-20 «Победа» 1948 года выпуска

На одном из популярных сервисов онлайн-объявлении Германии появился необычный лот. Житель Германии выставил на продажу раритетный для Европы автомобиль «Победа» 1948 года выпуска. На сегодняшний день в мире осталось довольно немного автомобилей данной модели, возраст которых в пределах 70 лет. Автомобиль выставлен на продажу в немецком городе Аахен.

Владелец советского раритета указывает на проблемы по кузову машины, выраженные в следах коррозии, что видно и по фотографиям, а также тот факт, что авто находится не на ходу и требует ремонта. Как утверждает владелец, автомобиль был ввезен абсолютно легально, что подтверждается соответствующими документами. За «Победу» немец просит 2900 евро.

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