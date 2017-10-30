Раритетную «Победу» выставили на продажу в Германии
82

Раритетную «Победу» выставили на продажу в Германии
Октябрь 30 12:00 2017

В Германии выставили на продажу ГАЗ-20 «Победа» 1948 года выпуска

На одном из популярных сервисов онлайн-объявлении Германии появился необычный лот. Житель Германии выставил на продажу раритетный для Европы автомобиль «Победа» 1948 года выпуска. На сегодняшний день в мире осталось довольно немного автомобилей данной модели, возраст которых в пределах 70 лет. Автомобиль выставлен на продажу в немецком городе Аахен.

Владелец советского раритета указывает на проблемы по кузову машины, выраженные в следах коррозии, что видно и по фотографиям, а также тот факт, что авто находится не на ходу и требует ремонта. Как утверждает владелец, автомобиль был ввезен абсолютно легально, что подтверждается соответствующими документами. За «Победу» немец просит 2900 евро.

газ победа

Источник

На тему:
  Article "tagged" as:
ГАЗГАЗ М-20раритет
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

У какого авто самый короткий тормозной путь?

У какого авто самый короткий тормозной путь? 0

LADA SPORT ROSNEFT взяла свой первый подиум в WTCC-2015

LADA SPORT ROSNEFT взяла свой первый подиум в WTCC-2015 1

Каждый пятый автовладелец не знает, какое моторное масло залито в его двигатель

Каждый пятый автовладелец не знает, какое моторное масло залито в его двигатель 5

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.