Qoros Model Young 19

На рынок выходит перелицованный Chery Tiggo под маркой Qoros.

Серийный вариант Qoros Model Young будет продемонстрирован 17 ноября на автовыставке в Гуанчжоу.

Дизайн экстерьера автомобиля выполнен в стилистике новинок Qoros, но можно разглядеть и очертания Tiggo 7. Модель отличают модернизированные бампера, иная решетка радиатора, изменённые фары и задние фонари на LED-элементах.

Габаритные размеры нового кросса: 4510 х 1840 х 1685 мм, колесная база составляет 2670 мм.

В переднеприводном Qoros Model Young располагается турбомотор Chery объемом 1,5 литра мощностью 152 л.с. 6-ступенчатая «механика» или «робот» с двойным сцеплением на 6 скоростей.

Уже известно, что на выставке в Гуанчжоу компания сразу объявит цены на автомобиль и начнёт прием предварительных заявок.

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