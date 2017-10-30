Назван лидер продаж среди автомобилей с пробегом 107

Ford Focus — самая востребованная легковушка на вторичном авторынке Москвы

Лидером продаж на вторичном авторынке Москвы остается модель Ford Focus, о чем говорится в исследовании «Автостат Инфо». За прошедшие три квартала столичные покупатели приобрели 6524 подержанных Ford Focus. Это на 17,6% меньше, чем было продано годом ранее.

По статистике «Автостат Инфо», за отчетный период в столице было продано также 4555 б/у автомобилей модели Hyundai Solaris, что на 5,3% меньше, чем годом ранее. По продажам за январь-сентябрь «Солярис» занимает второе место на вторичном авторынке Москвы. На третьем месте в этом рейтинге находится Skoda Octavia — 3669 проданных машин, на 2,6% меньше, чем годом ранее. Четвертую строчку рейтинга занимает Opel Astra с результатом 3234 шт. (-15,8%), а пятую — KIA Rio (3063 авто, +2,7%). Далее в списке самых востребованных автомобилей на столичном рынке авто с пробегом по результатам трех кварталов 2017 года расположились — Toyota Camry (2968 ед., -5,8%), Mercedes-Benz E-Класса (2952 шт., -13,5%), Volkswagen Polo (2589 авто, -1,7%), Volkswagen Passat (2559 шт., -20%) и BMW 5-Серии (2532 ед., -14%).

Из исследования «Автостат Инфо» ранее стало известно, что за январь-сентябрь 2017 года объем продаж автомобилей с пробегом в Москве сократился на 14,6% в годовом сопоставлении, то есть с 226 681 до 193 638 ед. авто.

Источник