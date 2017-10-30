Легковушки в России за год постарели
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Легковушки в России за год постарели
Октябрь 30 16:00 2017

Средний возраст легковых машин в России увеличился до 12,5 лет

Средний возраст легкового автомобиля в России за год вырос на 3%, до 12,5 лет. Таковы данные аналитиков агентства «Автостат». По данным исследования, в 2017 году средний возраст легковушки составил 12 лет и 5 месяцев, хотя годом ранее по состоянию на июль 2016 года он составлял 12 лет и 2 месяца.

Таким образом, за год средний возраст легковых машин в России увеличился на три месяца.

Отмечается, что самый молодой автопарк оказался в Республике Татарстан: здесь средний возраст легковых автомобилей составляет 9,2 года. Кстати, в Москве средний возраст машин составляет 9,8 лет, а самый старый автопарк оказался на Дальнем Востоке

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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