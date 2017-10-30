Lamborghini выпустила юбилейный Aventador и Huracan 16

С конвейера Lamborghini сошёл 7-тысячный Aventador и 9-тысячный Huracan.

Lamborghini Aventador отмечает шестилетний юбилей новым производственным рекордом.

Шасси номер 7000 получил Aventador S Roadster, представленный на Международном автосалоне во Франкфурте в сентябре 2017 года. Юбилейная модель Aventador в цвете Grigio Adamas произведена для американского рынка.

Спустя три года после запуска суперкар Lamborghini Huracán также отмечает свой коммерческий успех. Шасси номер 9000 получила модель Huracán Performante в цвете Blue Nethuns.

В компании рассчитывают, что в ближайшее время получится удвоить объёмы производства и объёмы продаж, за счёт нового спортивного кросса Urus.