Lamborghini выпустила юбилейный Aventador и Huracan
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Lamborghini выпустила юбилейный Aventador и Huracan
Октябрь 30 18:00 2017

С конвейера Lamborghini сошёл 7-тысячный Aventador и 9-тысячный Huracan.

Lamborghini Aventador отмечает шестилетний юбилей новым производственным рекордом.

Lamborghini выпустила юбилейный Aventador и Huracan

Шасси номер 7000 получил Aventador S Roadster, представленный на Международном автосалоне во Франкфурте в сентябре 2017 года. Юбилейная модель Aventador в цвете Grigio Adamas произведена для американского рынка.

Спустя три года после запуска суперкар Lamborghini Huracán также отмечает свой коммерческий успех. Шасси номер 9000 получила модель Huracán Performante в цвете Blue Nethuns.

В компании рассчитывают, что в ближайшее время получится удвоить объёмы производства и объёмы продаж, за счёт нового спортивного кросса Urus.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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