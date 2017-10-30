Lamborghini выпустила юбилейный Aventador и Huracan

Lamborghini Aventador отмечает шестилетний юбилей новым производственным рекордом.
Шасси номер 7000 получил Aventador S Roadster, представленный на Международном автосалоне во Франкфурте в сентябре 2017 года. Юбилейная модель Aventador в цвете Grigio Adamas произведена для американского рынка.
Спустя три года после запуска суперкар Lamborghini Huracán также отмечает свой коммерческий успех. Шасси номер 9000 получила модель Huracán Performante в цвете Blue Nethuns.
В компании рассчитывают, что в ближайшее время получится удвоить объёмы производства и объёмы продаж, за счёт нового спортивного кросса Urus.
C 2014 года www.amsrus.ru
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