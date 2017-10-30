Dodge Challenger будет представлен на SEMA2017 2

Dodge Demon в карбоновом исполнении едет на SEMA

Challenger SRT Demon в карбоновом варианте посетит грядущее тюнинг-шоу SEMA.

Dodge Demon — это тот автомобиль, который действительно оправдывает своё имя. Оборудован он 6,0-литровым V8 с наддувом в 840 лошадиных сил. Так что масл-кар может совершать спринтерский рывок с места до 60 миль в час (96 километров в час) всего за 2,3 секунды. Но когда-то разве и для кого-то этого было слишком много? Нет!

Люди из SpeedKore Performance Group потому тоже решили, что Challenger SRT Demon хорош, однако его реально сделать ещё лучше. Трудно, но вполне реально. И они сделали, а теперь готовы поделиться своим проектом со всеми, кто посетит выставку SEMA. Каких-то подробностей заранее разглашать не захотели, а только намекнули: автомобиль этот хвастается карбоновым изобилием. Вероятно, всё практически выполнили именно из него.

Это уже второй год подряд, когда SpeedKore привезёт Challenger из углеволокна на суд зрителей SEMA. В прошлом году мы видели Dodge Challenger Hellcat, названный SpeedKore 10. Помимо карбона, его отличительными чертами стали новые колёсные диски, пересмотренный интерьер. Мощность же мотора повысили до 1 100 лошадиных сил. Желать большего просто уже и нет никакой надобности!

Серийного воплощения нового тюнинг-проекта от SpeedKore Performance Group мы не видим, хотя, вероятно, он многим и покажется заманчивым.

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