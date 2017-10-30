Bloodhound SSC планирует развить 800 миль в час 17

Bloodhound SSC готов установить новый рекорд скорости на суше.

Bloodhound SSC успешно прошел первые испытания, которые состоялись на аэродроме в Великобритании, графстве Корнуолл. В результате проект Bloodhound приблизился к своей главной цели – установить новый мировой рекорд скорости на суше, достигнув показателя 1000 миль/ч (1609 км/ч).

Болидом управлял Энди Грин, автор действующего рекорда скорости, развитой на наземном управляемом транспортном средстве. В ходе испытаний он разогнал Bloodhound SSC на взлетно-посадочной полосе длиной 2,7 км до 210 миль/час (338 км/ч), при этом скорость 200 миль/час (321,9 км/ч) была достигнута всего за 8 секунд при перегрузке 1,5G.

Команда проекта готовится к поездке в ЮАР, где планирует развить скорость 800 миль/ч (1287 км/ч). Трассой послужит ровный участок солончакового дна пересыхающего озера Хэкскин-Пэн протяженностью 19 км. Затем данные этих испытаний будут обработаны в Великобритании, после чего команда вновь вернется в Южную Африку, чтобы достичь главной цели – развить скорость 1000 миль/час.

Выдающихся показателей позволяет достичь комбинация реактивного, гибридного ракетного и 12-цилиндрового бензинового двигателя. Надежность их работы обеспечивают высококачественные смазочные материалы Castrol, которые выдерживают работу в запредельном режиме высоких скоростей – в первую очередь готовое к практически любым нагрузкам моторное масло Castrol Edge Supercar.

Castrol, который стал спонсором проекта Bloodhound в 2014 году, внес значительный вклад в развитие Land Speed Racing – самого непредвзятого и самого скоростного автомобильного состязания. При участии Castrol мировой рекорд скорости на суше был побит 21 раз – начиная с 215 км/ч, развитых Кенельмом Ли Гиннесом в 1922 году и заканчивая действующим рекордом 1 228 км/ч, установленным Энди Грином на болиде Thrust SSC 15 октября 1997 года.