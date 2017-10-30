Американцы оценили русскую «Ниву» 144

Американцы протестировали LADA 4×4 на дорогах Лос-Анджелеса

Американский блогер Павел Суслов протестировал видного представителя советского автопрома – модель «Нива» или LADA 4×4 на дорогах Лос-Анджелеса. Видео тест-драйва размещено на Youtube.

Суслов по традиции прибег к помощи друзей, которые прекрасно знакомы публике по испытаниям других советских автомобилей. Американцам понравился внешний вид автомобиля, который чем-то напомнил MINI Cooper Rally, а также клиренс, придающий машине немного «наглости».

Воодушевление американцев померкло, когда они разместились в салоне LADA 4×4. Претензии по скудному оснащению и некоторым не совсем понятным конструкционным элементам переходят из ролика в ролик: нет ни подушек, ни ремней безопасности для заднего ряда. На дороге «Нива» показала себя крайне неповоротливой, тормозная система оставляет желать лучшего, говорят американцы. У культовой советской модели еще будет шанс показать себя во всей красе, пообещал Суслов, в ближайшее время её планируют вывести на бездорожье.

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