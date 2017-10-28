В Канаде сгорела коллекция машин 26

В Канаде сгорела коллекция машин стоимостью 1,8 миллиона долларов

В Канаде пожар уничтожил коллекцию из 40 раритетных автомобилей, а также пикапов, спорт— и суперкаров, которая принадлежала семейной паре Гарри и Дарлин Кэссиди. Стоимость ущерба составляет 2,3 миллиона канадских долларов, что эквивалентно примерно 1,8 миллиона долларов США. Об этом сообщает Driving.

Пожар произошел в городе Лэнгли (провинция Британская Колумбия). Загорелось здание, которое Кэссиди специально построили на своей коллекции автомобилей. Его площадь составляет 790 квадратных метров.

Пожарные прибыли на место через 45 минут после возгорания. Спасти автомобили и здание они не смогли.

По словам Гарри Кэссиди, автомобили, как и здание, были застрахованы. При этом он отметил, что в его коллекции, которую он собирал последние 30 лет, были уникальные автомобили и заменить их будет невозможно. Уничтожение коллекции владелец машин сравнил с потерей ребенка.

Гарри Кэссиди является президентом компании Legend Tank Lines Ltd. Она занимается оказанием логистических услуг. Например, перевозит топливо.

Ранее сообщалось о том, что власти американского города Нортфилд в штате Мичиган вынудили местного коллекционера автомобилей, который собрал около 200 машин, расстаться со своим автопарком. Причиной для этого стало постановление местной администрации, согласно которому хранение незарегистрированных автомобилей на открытом воздухе становится незаконным.

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