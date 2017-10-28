Трехместный суперкар SCG
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Трехместный суперкар SCG
Октябрь 28 11:11 2017

Scuderia Cameron Glickenhaus анонсировала новый суперкар.

SCG, владельцем которой является американский бизнесмен Джеймс Гликенхаус, опубликовала первые тизеры сверхлегкого 650-сильного суперкара.

В основу автомобиля ляжет карбоновое шасси и кузов, также выполненный из композитных материалов. Предполагается, что суперкар получит посадочную формулу 1+2, как например, у купе McLaren F1.

Scuderia Cameron Glickenhaus

Технические данные пока держатся в секрете. В компании лишь отметили, что автомобиль оснастят 650-сильным агрегатом, который будет сочетаться с шестиступенчатой механической коробкой передач.

Стартовая цена новинки составит 400 000 долларов.

В июле SCG получила официальный статус автопроизводителя в США. В планах компании производить от четырех до шести автомобилей в следующем году и от восьми до десяти в 2019 году. Машины будут собираться в Нью-Йорке, однако в SCG не исключают возможность переноса сборки. В компании подчеркнули, что новое предприятие поможет нарастить производство до 100 автомобилей в год.

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SCGсуперкартизер
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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