Шипы – знак должен быть
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Шипы – знак должен быть
Октябрь 28 16:00 2017

В ГИБДД рассказали, как избежать штрафа за зимнюю резину

Многие автовладельцы уже сменили резину на колесах в связи с ночными заморозками. По новым правилам, если водитель установил шипованые колеса, то на автомобиле должен быть специальный знак – «Шипы».

Сотрудники Госавтоинспекции могут запретить движение без специального знака. Соответствующее положение прописано в постановлении от 4 апреля 2017 года. В случае повторного правонарушения водителя ожидает штраф в размере 500 рублей. Эта мера прописана в ст.12.5 КоАП РФ.

В апреле 2017 в Краснотуринске владелец Калины уже экстравагантно исполнил требование наклеить знак "шипы".

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ГИБДДЗимняя резинаШипыШтраф
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AMSRUS
AMSRUS

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1 Comment

  1. Ilya Kleinburg
    Октябрь 28, 16:18 #1 Ilya Kleinburg

    Они уже тормозят тех кто без знака

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