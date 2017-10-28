Шипы – знак должен быть 554

В ГИБДД рассказали, как избежать штрафа за зимнюю резину

Многие автовладельцы уже сменили резину на колесах в связи с ночными заморозками. По новым правилам, если водитель установил шипованые колеса, то на автомобиле должен быть специальный знак – «Шипы».

Сотрудники Госавтоинспекции могут запретить движение без специального знака. Соответствующее положение прописано в постановлении от 4 апреля 2017 года. В случае повторного правонарушения водителя ожидает штраф в размере 500 рублей. Эта мера прописана в ст.12.5 КоАП РФ.

В апреле 2017 в Краснотуринске владелец Калины уже экстравагантно исполнил требование наклеить знак "шипы".