Новое поколение кроссовера Peugeot 2008
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Новое поколение кроссовера Peugeot 2008
Октябрь 28 17:00 2017

Peugeot работает над вторым поколением 2008

Специалисты Peugeot в настоящее время работают над созданием новой генерации компактного кроссовера Peugeot 2008. Информация об этом появилась в европейской прессе со ссылкой на представителей бренда. Ожидается, что в продаже автомобиль может оказаться уже по ходу 2019 года.

Сообщается, что базой для SUV станет новое шасси, разработанное совместно со специалистами китайского партнера Dongfeng, при этом полного привода кроссовер иметь не будет, впрочем, как и сейчас. Предполагается, что новый Peugeot 2008 несколько вырастет в размерах.

Естественно, новинка разделит концепцию дизайна с современными SUV производителя — 3008 и 5008. В салоне также можно будет увидеть общие черты с более габаритным Peugeot 3008, в том числе, идентичную цифровую приборную панель.Peugeot 2008

Автомобиль должен получить широкий набор бензиновых и дизельных трех— и четырехцилиндровых моторов мощностью в пределах от 75 до 160 лошадей, отличающихся скромным расходом топлива. Также в планах компании выпуск Peugeot 2008 с полностью электрической силовой установкой. Более детальная информация об автомобиле появится позднее.

Напомним, что сегодня Peugeot 2008 на российском рынке предлагается с единственным бензиновым 110-сильным турбированным двигателем в двух вариантах комплектации с минимальным ценником в 1 300 000 рублей.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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1 Comment

  1. Novitskiy Alexander
    Октябрь 28, 17:08 #1 Novitskiy Alexander

    2008 прекрасная машинка, очень понравилась.

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