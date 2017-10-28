На дорогах появится новая разметка 96

Минтранс предлагает меры по замедлению дорожного движения.

На российских дорогах может начаться широкое внедрение зигзагообразного или волнообразного движения машин по проезжей части, сопровождающееся уменьшением ее ширины.

Минтранс разработал соответствующие рекомендации для региональных властей, ставящие целью снижение скорости движения транспорта по улично-дорожной сети. Документ также предполагает появление приподнятых над проезжей частью перекрестков и однополосных участков улиц с приоритетным правом проезда для встречных потоков. Чиновники, предупреждают эксперты, могут начать «бездумно» применять предложенные Минтрансом решения, лишь ухудшая транспортную ситуацию.

На проезжей части могут также появиться специальные направляющие островки, в результате чего машины поедут по проезжей части зигзагом или волной (в последнем случае углы поворотов станут менее острыми).

В Минтрансе предлагают также использовать локальные сужения дороги в зонах пешеходных переходов, а также менять ширину проезжей части, укладывая вдоль бордюрного камня полосы шириной 0,35–0,75 м из брусчатки, булыжника или колотого камня.

Целые участки перекрестков с пешеходными переходами будут приподняты на высоту 0,7–0,8 м над остальной дорожной поверхностью.

Региональные власти смогут применять однополосные проезды. Причем речь идет об искусственном сужении проезжей части до ширины одной полосы, через которую автомобили будут проезжать в порядке приоритета, установленного знаками. Также предлагается использовать электронные знаки «обратной связи» — большие табло, демонстрирующие в режиме онлайн скорость автомобиля (такие табло уже установлены в Москве перед Лефортовским тоннелем). Если скорость допустимая, цифры отображаются зеленым цветом, если выше нормы — красным, а со значительным превышением — красным мигающим.

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