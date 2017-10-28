Инженеры Ford создали еще более комфортное кресло 11

«Робопоп» сделает кресла Ford более выносливыми

Инженеры Ford создали робота, который с большой точностью имитирует движения человека при посадке в автомобильное кресло и высадке из него. Это позволило воспроизвести нагрузку, которую испытывает кресло в реальных условиях.

В основу запрограммированных движений робота, получившего прозвище Robutt («Робопоп») положено исследование, проведенное при помощи сенсорного коврика. Размещенный на подушке сиденья коврик точно регистрировал места приложения нагрузки, что позволило создать карту давления, описывающую наиболее распространенный «маршрут» бедер и ягодиц при посадке в сиденье и высадке из него.

«С момента посадки в автомобиль именно сиденье создает ощущение комфорта и качества, – рассказывает Свенья Фрехлих (Svenja Froehlich), инженер по прочности в головном подразделении европейского подразделения Ford в Кельне, Германия. – Раньше мы использовали пневматические цилиндры, которые просто двигались вверх и вниз по вертикали. С «Робопопом» мы теперь можем очень точно воспроизвести настоящие движения человека».

Имитирующий человека робот (точнее, насадка на его механическую «руку»-манипулятор) примерно соответствует размерам и весу взрослого человека крупного телосложения. С его помощью удалось завершить тест, воспроизводящий нагрузку на сиденье новой Ford Fiesta в течение 10 лет эксплуатации, всего за 3 недели. Для этого «Робопопу» пришлось «присесть» на сиденье и «встать» с него 25 000 раз. Уже в скором времени этому испытанию будут подвергать кресла всех моделей Ford, доступных в Европе.