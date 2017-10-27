Троим инспекторам грозит колония за проверку на дороге 666

Проверка на дороге рассорила силовиков

Втянутым в судебную тяжбу с сотрудником прокуратуры троим инспекторам ГИБДД из Смоленска грозит четыре года колонии общего режима и лишение званий по обвинению в превышении должностных полномочий. Такое наказание для них требует заместитель прокурора Московского района Твери Евгений Андрианов — Газета.ру .

Необходимость столь сурового наказания он объясняет тяжестью преступления, которое, по его мнению, совершили инспекторы ГИБДД при обращении с сотрудником прокуратуры, обладающим особым статусом. При возникновении любых конфликтных ситуаций гаишники не имеют права применять к ним силу или задерживать, но 8 августа 2016-го года получилось иначе.

Тогда наряд из трех сотрудников ГИБДД вечером остановил для проверки тонированный автомобиль Volkswagen Passat, которым управлял прокурор Александр Семенников. Лобовое стекло его Volkswagen Passat было оклеено защитной пленкой. Гаишники, представившись, потребовали у автомобилиста его удостоверение и документы на машину, параллельно сообщив, что сделают замеры уровня тонировки.

Все происходящее снималось на видеокамеру, которая, скорее всего, была закреплена на одном из инспекторов. После пререканий гаишники обвинили водителя в невыполнении законных требований сотрудника полиции, заломали ему руки и привезли в отделение. Там-то, как они утверждают, и выяснилось, что они имели дело с «неприкосновенным» для них сотрудником прокуратуры, а их действия подпадают таким образом под серьезную статью.

Так, согласно ч. 3 ст. 286 УК России, максимальное наказание за такое преступление предполагает до 10 лет лишения свободы, однако гособвинитель учел, что у всех подсудимых — Андрея Федоренкова, Алексея Полтавина и Игоря Садотенкова – положительные характеристики. Кроме того, обвинение учло, что у инспекторов есть малолетние дети и близкие родственники, нуждающиеся в уходе по состоянию здоровья.

Версия инспекторов ГИБДД

О прениях сторон в ходе очередного слушания «Газете.Ru» рассказал адвокат обвиняемых Ярослав Охнич. Как утверждает защитник, сотрудники ГИБДД продолжают настаивать на своей невиновности: задержанный ими человек, который впоследствии оказался гособвинителем Александром Семенниковым не представлялся, удостоверения не предъявлял, а продемонстрировал лишь два «пластика»: водительское удостоверение и документы на машину. Сотрудники ГИБДД, утверждает он, применили силу, не зная, с кем имеют дело и в итоге стали жертвами клановых связей в регионе: так, мать Семенникова, Галина Кива, является судьей Смоленского областного суда кассационной инстанции. Поэтому, чтобы избежать конфликта интересов, слушание дела перенести в Тверь.

Как заявил в интервью местному СМИ один из подсудимых Игорь Садотенков, инспекторы «однозначно правы».

«Поведение этого высокопоставленного парня, не знаю, как можно оправдать. Было обычное дежурство, ночью заметили тонированную машину, остановили, водитель отказался представлять документы, мы ему объяснили санкции, которые предусмотрены за неповиновение сотруднику полиции, предложили без применения физической силы пройти к нам в автомобиль. За все это время он ни разу не упомянул, кто он, что он, лишь обозначил, что у него есть какое-то удостоверение. Когда я спросил, кто он, он объяснить не мог, наверное, еще не выучил свою должность. После этого применили к нему физическую силу, доставили в райотдел, туда же приехала его мать-судья, стала нам угрожать», — сказал он.

Как утверждает Садотенков, мама прокурора говорила, что посадит сотрудников ГИБДД «Требовала видео удалить. Как я удалю, если это единственное подтверждение, — заявил инспектор».

Версия обвинения

Однако, согласно показаниям самой Галины Кива, которые она дала в ходе закрытой служебной проверки прокуратуры Смоленской области, инспекторы, якобы, изначально были уверены, что им за их действия ничего не грозит и их прикроет начальство.

«Сын стоял рядом, разглядывал что-то на столе, — публикует показания Кива издание «Tverigrad.Ru». — При этом он жаловался на головокружение. Я спросила: «Вы служебной проверки не боитесь?».

На что Садотенков и Федоренков стали хвастаться, что они ничего не боятся, у них все схвачено, потому что все проверки в отношении них хорошо заканчивались. Это сын ее пусть боится, что последний день работает».

После, как рассказала Кива, ее сын, Александр Семенников, спрашивал у Садотенкова, зачем тот испортил его водительские документы, помял их, поставили метку на них в области глаза.

«А Федоренкова он спрашивал, зачем инспектор разбил его телефон, не дал позвонить прокурору, чтоб доложить о случившемся?». Те отвечали: «А ты попробуй теперь докажи». Кроме того, Семенников просил их подтвердить в ее присутствии, что показывал им служебное удостоверение. Согласившись с ним, Садотенков сказал: «А теперь вы объясните своему сыну, что мы никогда в этом не признаемся. Нам разъяснили, чем это может грозить. Нас трое, мы будем говорить одно, а он другое».

Также, как утверждает мать сотрудника прокуратуры, инспектор Садотенков попросил ее поговорить с сыном, чтобы тот не говорил, что показывал свое служебное удостоверение. «Ну объясните вы ему, зачем ему признаваться, что он козырял своим служебным удостоверением? Мы не признаемся, и что про него говорить станут», — сказал мне Садотенков. — Я обещала подумать. Позвонила сыну и рассказала, о чем меня просят сотрудники ДПС, но он сказал, что своего решения не изменит».

Семенников, в свою очередь, попросил суд компенсировать ему моральный вред, оценив его в 900 000 рублей. В своем слове он рассказал о своих «нравственных страданиях» и о том, что публичным задержанием и конвоированием в наручниках гаишники нанесли вред его репутации прокурорского работника и подорвали авторитет. Еще потерпевший рассказал, как его очерняет в своих репортажах пресса, считая, что ее на заседания привлекают обвиняемые.

Также Семенников хочет компенсировать свои судебные издержки в 123 860 рублей. После заседания он сказал, что считает реальное лишение свободы для своих обидчиков заслуженным и даже чрезмерно мягким. Адвокаты инспекторов ГИБДД же сегодня не были готовы выступить. Они захотели также оценить сегодняшнюю речь Семенникова о своих нравственных страданиях и включить эту оценку в свои выступления перед судьей. Поэтому продолжение прений отложили на пятницу, 27 октября.

Ранее свою версию развития событий рассказал «Газете.Ru» сам Семенников, который утверждает, что служебное удостоверение наряду ГИБДД он показал еще до начала съемки и, следовательно, к нему должен был применяться особый порядок.