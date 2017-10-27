Беспилотный автомобиль от Google будут тестировать зимой 13

Google научит беспилотники ездить зимой

Компания Waymo, принадлежащая технологическому гиганту Alphabet (бывший Google), расширит программу тестирования беспилотников в условиях зимы. Полигоном для проверки работы автономных систем станет штат Мичиган. Об этом в своем блоге пишет глава компании Джон Крафчик.

По словам Крафчика, близится первый в этом году снегопад, и у разработчиков Waymo есть хорошая возможность проверить работоспособность систем в условиях повышенной влажности и при отрицательных температурах. Беспилотники должны одинаково уверенно ехать по снегу, мокрому асфальту и льду.

Беспилотный автомобиль на базе гибридной версии минивэна Chrysler Pacifica компания представила в декабре 2016 года. На интегрирование системы автономного вождения в машину ушло полгода. Тираж первой партии подобных беспилотников составил 100 единиц. Такие автомобили будут тестироваться на дорогах общего пользования весь 2017 год.

Сейчас тестирование машин проходит в шести штатах: Аризоне, Техасе, Неваде, Вашингтоне, Калифорнии и Мичигане. С начала прогаммы в 2009 году беспилотники Waymo проехали более 4,8 миллиона километров. В машинах всегда находится водитель, который в случае ошибки автономной системы вождения берет управление на себя. К концу 2016 года количество таких ошибок сократилось в четыре раза.

Waymo привлекает к тестиронию своих беспилотников обычных людей. Для этого запущена программа Early Riders, в рамках которой любой желающий может поехать на автономном «Крайслере» на работу или в магазин, а потом рассказать о своих впечатлениях команде разработчиков. На основе этих данных компания совершенствует алгоритмы работы системы автопилота, датчиков и камер.

Ранее сообщалось, что власти Калифорнии изменили требования, касающиеся испытания автомобилей с системами автономного вождения на дорогах общего пользования. В середине 2018 года на дорогах штата можно будет тестировать машины без водителей-испытателей, а также без привычных органов управления: руля и педалей.

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