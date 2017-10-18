Новая Subaru XV 2018: Двухдневный тест-драйв по горам Кавказа 469

Итак, друзья, долго мы ждали этого момента! Пытались оценить по фоткам, фантазировали и прочее! Но долой все догадки, предрассудки и сомнения! Встречайте: Новая Subaru XV 2018-го модельного года!

Начиная свой отзыв, отмечу, что походить на стандартный блоггерский обзор он не будет.

Отнюдь. Это будет взгляд человека, откатавшего 5 лет на XV 13′, прошедший с ней огонь и медные трубы, испытавший её во всех условиях её предполагаемой эксплуатации. В формате повествования я расскажу о том, что есть новая XV и как отдельная машина и в сравнении со старой.

Испытывать новую машину мы будем в одном из самых живописных уголков нашей родины – горах и предгорьях Карачаево-Черкесской республики.

В 10:00 утра наш самолет приземлился в аэропорту Минеральных Вод. На выходе уже встречали представители Субару Мотор. Спустя 10 минут я получил ключи от новенькой «Пятнашки» и с нетерпением пошел ее осматривать. Ощущения изначально неоднозначные. Первое впечатление: «маленькая!» Выглядит за счет новой формы кузова меньше предшественницы, однако, по факту, относительно предыдущей версии длина увеличилась на 1,5 см, ширина на 2 см., ну а высота осталась прежней. Также прежним остался и клиренс – 22 см.

Осматриваю снаружи… в целом концептуально не поменялось ничего. Форму кузова, фар, и прочего оставим на откуп потенциальным покупателям. Здесь, как говорится, на вкус и цвет…. Смотрим дальше… двери. В Субару Мотор заявляют , что испачкать ноги о пороги невозможно. Вообще то возможно, но откровенно говоря, очень сложно. Пороги узкие, садиться и вылезать из машины по-прежнему очень удобно, как и в первой XV. Что спереди, что сзади.

Сзади двери открываются практически на 90 градусов. Усилий к тому чтобы залезть в машину прилагать никаких не надо. Как садиться, так и вылезать очень удобно.

Дальше – багажник. Отрываем в ожидании чуда. А чуда то и нет. Размеры ничем не отличаются. Возможно, пол стал даже выше, чем был. Потом выяснилось, что багажник и вправду чуть вырос вширь (10см), зато уменьшился в высоту. Под полом, к слову, полноразмерная запаска. Выросла также и погрузочная ширина багажника на 0,9 см. Шторка теперь снабжена специальным пластиковым набалдажником, за который можно ее закрывать. В остальном особых отличий нет.

Садимся в салон…. Вау… всё внутри переделано на 100% кроме что размещения крутилок климата, ручки кпп и ручки открывания бензобака под ногами. Панель приборов стандартной компоновки, салонное зеркало заднего вида снабжено зеленым огоньком и кнопочкой. При нажатии на кнопочку огонек гаснет. Что от этого меняется так и осталось неизвестным. От дальнего света сзади идущей машины ничего не затемняется, хотя, наверное, должно (при всех вариантах нажатия кнопочек на зеркале). Лопухи зеркал потеряли в высоте и за счет этого стали на 30% меньше. За счет этого уменьшения, кстати говоря, улучшился обзор «вперед и вбок». Да и за счет изменений задних маленьких окошек обзор «назад и вбок» также стал лучше.

Чуть выше, над головой, еще куча кнопочек. Как в самолете. Там и Эра-Глонасс и управление люком и выключение разных функционалов EyeSight. Кнопки персонального освещения теперь интегрированы в плафоны, что, несомненно, очень удобно.

Сидения. Сидения, по моему мнению стали чуть менее комфортными (очень субъективный момент). Стало меньше поясничной поддержки. Зато прибавилось боковой поддержки, чего так не хватало у предыдущей модели. Поясничный подпор, который так сильно помогал раньше моей спине в дальних поездках стал явно меньше, чем был, но регулировки его так и не появилось. В 150-километровых перегонах никакой усталости в спине выявлено не было, но в отсутствии проблем на более длинных дистанциях сомнения остались.

Посадка комфортная, как и ранее. Педальный узел не изменился особенно, но ширина места для ног стала больше. Теперь левую ногу можно не только поставить на платформу для нее, но и вытянуть вперед справа от этой платформы. (На предыдущей модели, вытягивая так ногу, она подсовывалась за педаль тормоза. А это не хорошо!)

Ручка КПП и центральный тоннель особого внимания не заслуживают. Только вот стоит отметить, что центральный подлокотник теперь не сдвижной. Кнопки подогрева сидений перенесены ближе к ручке КПП. Рядом с кнопками Х-mode и ассистентом трогания на подъеме.

Руль похож на руль от WRX, но вот только без среза в нижней части. Много кнопок управления. Очень много. Пожалуй, слишком много. Научиться ими пользоваться сходу и без ошибок — задача очень непростая.

В левую секцию, где находится управление магнитолой добавилось пору кнопок, отвечающих за переключение режимов работы экрана на панели приборов, а вот в блоке управления круиз-контролем больше изменений: помимо стандартных кнопок появилось аж три дополнительные. Это отключение ассистента удержания на полосе и управление дальностью следования за впереди идущим авто системы адаптивного круиз-контроля. Возможно это дело привычки, но за два дня я так и не успел освоиться, чтобы управлять всем этим не задумываясь. Также присутствует подогрев руля!

Отдельно стоит отметить, что добавлена функция «вежливых поворотников» (дурацкое название). Давно пора было.

Тоже самое хочу сказать о приборной доске. Показания тахометра и спидометра считываются очень легко. Но на дисплее по центру приборки по мне слишком много информации. Помимо одометров, показаний текущей скорости, и информации о давлении в колесах (Да. В новой XV стоят датчики давления в колесах) ещё отображается информация о текущем статусе работы системы слежения за разметкой и все это как то смешивается и вычленять нужную информацию оказывается непросто. Возможно я не привычен к приборкам всяких крутых тачек, но меня эта приборка совместно с кнопками на руле иногда заставляла прилично отвлекаться от управления.

Из приятного – экранчик на приборке очень четкий и с высоким разрешением.

Тоже касается и верхнего экранчика на центрально консоли. В принципе обсуждать тут нечего. Он имеет тот же функционал, что на предыдущей модели, но с лучшей графикой и с дополнительными опциями, в соответствии с новыми возможностями авто.

Отдельного внимания заслуживает магнитола и кнопки управления ею. К самой по себе магнитоле нет никаких нареканий… ну кроме того, что навигатор иногда порет какую то чушь вместо русских слов переходя на фразы на неизвестном наречии (навигатор установлен компании TomTom). Но это всё я думаю исправят в ближайшее время. Вообще дизайн центральной консоли довольно спорный.

Касаясь кнопок управления магнитолой – все предельно лаконично, но эргономика не очень. Надо было хоть какое-нибудь расстояние между ними сделать. Легко промазать по нужной кнопке. И на ощупь не найдешь. В общем, тут прямо не понравилось откровенно. К тому же вся панель магнитолы вместе с окружающим пространством, включая кнопки, облицована стеклом, бликующим на солнце. То же касается и верхнего экрана на центральной консоли. Ну ёлки-палки…. Ну есть же сейчас технологии!!!

Вдобавок к этим бликам верхняя часть козырька приборной панели так сильно отражается на лобовом стекле, когда едешь против солнца, что ехать без поляризационных очков просто невозможно. И это вдобавок к укороченному по длине солнцезащитному козырьку. Как это можно было пропустить при разработке салона вообще не понятно! Без комментариев.

Смотрим дальше… Дизайн дверных карт переработан чуть более, чем полностью. Крутить зеркалами и открывать окна помогает эргономичный наклон подлокотника в этом месте. Ура! Добавили доводчик подъемника пассажирского стекла! Что мешало добавить ещё и для задних – навсегда осталось загадкой. Само место под локти стало гораздо мягче, что на дверях, что на центральном подлокотнике.

В целом качество материалов довольно приятное. Однако, в некоторых местах все еще остался жестковатый пластик. И еще следует сделать оговорку. Оговорку про кожу на боковинах подушек сидения. За 500 км теста на них уже образовались замятины! Не знаю как на первой XV (у меня тряпка), но эти морщинки прямо очень расстроили. Тут конечно надо смотреть, что будет после 20 тысяч пробега и дальше.

Еще один интересный момент! Необычным дизайнерским решением стала прострочка нитью на стыках пластиковых деталей, имитирующая шов на коже! Тоже без комментариев…

Ладно. Переходим к самому тест-драйву. Первые 150 километров пролетели в попытках понять что же вообще за зверь перед нами. За это время я и порулил и побыл пассажиром. Посидел сзади сам за собой. Места сзади стало еще больше, хотя казалось бы… куда больше? Пространство для ног увеличилось на 2,6 см, а высота потолка на 0,9 см. Сзади сидеть стало несколько комфортнее.

К тому же зад не прыгает на кочках, как на предыдущей модели, что ощутимо добавляет комфорта. Переднему пассажиру тоже сидится очень неплохо. Вдобавок ко всему, расстояние между сидениями увеличилось на 2 см., а ширина салона в области плеч – почти на 3 см. Электрорегулировок пассажирского сидения по-прежнему нет даже в самой топовой версии, а регулировки водительского кресла ограничены четырьмя осями. Высота, продольная регулировка, наклон спинки и наклон подушки.

Едем дальше. Машина удивляет собранностью на асфальте и резкими реакциями на поворот руля (позже выяснилось, что количество оборотов руля и укоротили — передаточное отношение рулевой рейки изменилось с 16:1 до 13:1. Это, согласитесь, не мало). Первое время это заставляет напрягаться. Слишком много коррекций на прямой. Позже, уже при возвращении в Минводы, я понял, что привык к рулю и перестал испытывать дискомфорт.

Тормоза особо не изменились, но их настройка претерпела вполне положительные изменения. Ход педали значительно уменьшился, торможения стали намного более четкими, добавилась обратная связь.

Ямы, лежачие полицейские и прочие неровности на дороге, как и на предыдущей модели, пролетаются без торможения. Однако отдельно следует отметить, что пробить подвеску стало чуть легче, чем на прошлой XV! Сказывается полная переработка подвески. Она явно стала лучше и приятнее на асфальте, но ведь если где то прибыло, значит, где то убыло! Чудес не бывает… вернее они бывают, но только на пневме!

К слову сказать, шумоизоляцию, слава богу, добавить не забыли. Двери, арки, днище, моторный отсек явно стали тише. Из-за этого звучание магнитолы стало гораздо приятнее. Звук плотный и объемный. Тихое тарахтение оппозитника доносится лишь через окна. Кстати насчет звука…

Не могу точно сказать как это звучит снаружи, но на интенсивном разгоне теперь из салона саунд оппозитника напоминает стиральную машинку на отжиме. Это показалось странным.

Стоит также отметить, что на первой XV из-за массы других звуков в авто не был, а на новой XV теперь стал отчетливо слышен необычно сильный аэродинамический гул со стороны капот\лобовик. На других машинах у меня такого слышно не было. Попробуем списать на специальную аэродинамическую хитрость для снижения расхода.

Между прочим, по словам представителей Субару, аэродинамика модели значительно улучшена. Это достигается не только формой кузова, но и плоским днищем. Всё что можно было спрятать, теперь спрятано за пластиковыми пыльниками. Возможность установить металлические защиты на днище также есть. Для этого на пластиковых пыльниках предусмотрен функционал и специальная разметка для их обрезки в процессе монтажа «железа».

Покидаем ровный асфальт, сворачиваем на дорожку похуже. На ямах и колдобинах стоит как влитая. Вибрации на сидения не передаются. В очередной раз явно ощущается работа инженеров. В целом машина, как и предшественница, исповедует принцип «больше скорость – меньше ям».

Проезжаем восходящий серпантин к первой видовой точке – перевалу Гум-Баши. Едем на все деньги. К сожалению, резина, установленная на авто (Bridgestone Dueler) настолько универсальная, что по асфальту — гумно. Так что несколько раз пропускаем точку торможения и морда на повернутых колесах, как говорится, «медленно, но верно уплывает вдаль». Слава богу, новая система стабилизации вовремя прошаривает наш косяк, тормозит внутренние колеса, слегка распускает внешние и машинка как по рельсам устремляется за поворот, проскользив мимо траектории от силы метра два.

А теперь эмоции: Ребята…как она рулится!!! За счет хрензнаетнасколькотампроцентов увеличенной жесткости кузова (говорят, что 70%, а то и вообще 100%), а также благодаря интегрированному непосредственно в кузов заднему стабу поперечной устойчивости, рулежка четкая, острая и прозрачная. Тормоза отрабатывают четко и без лишних усилий на них. Но… электроусилок руля, надо заметить, все же отбирает часть кайфа. Также как и система контроля полосы, которая, если ее не выключить, норовит подрулить в повороте сама, если посчитает, что разметка уже неприлично близко от авто. Но отключить ее не сложно.

В общем, кайф от серпантинов Карачаево-Черкессии я получил неимоверный, спасибо машинке!

За счет увеличенной с 10,5 до 12,5 степени сжатия мотор кажется более резвым. Наиболее интенсивный разгон теперь идет в пределах от 6000 до 6500 оборотов. Мало того… за счет внедрения непосредственного впрыска и переделки 80% деталей двухлитрового мотора он стал весить на 12 кг меньше, а центр тяжести стал еще ниже. На моторе 1.6- с многоточечным последовательным распределенным впрыском тоже слегка добавили степень сжатия с 10,5 до 11.0.

Также нужно отметить новую логику работы вариатора. Теперь в режиме интенсивной езды он работает в режиме имитации работы 7-ступенчатой АКПП для более полноценного использования крутящего момента. Во время ватной езды по-прежнему используется «троллейбусная» логика его работы.

Положительным эффектом перепрошивки вариатора является факт того, что ощущение, как выразился один из журналистов, «длинной сопли» между педалью и колесами теперь пропало. Машинка очень приёмистая и на нажатие газа реагирует бодрым своевременным ускорением.

Отъезжаем от перевала и съезжаем с асфальта. Ведущая машина явно не спешит. Не дает возможности протестировать поведение машины на скорости на грунтовке. Приходится оттормаживаться самому и тормозить весь пелотон, а затем догонять. Таким образом, удалось понять, что на скоростной грунтовке внутри автомобиля с 18’ дисками и профилем 55 ощущения от неровности дороги ровно такие же как и на 16’ дисках и резине с профилем 65 на моей личной XV ’13 года выпуска. Опять же следствие переработки подвески.

Въезжаем на камни и начинаем подъем в горы. По своей сути дорога ровно такая же, как на Алтае на ретранслятор. Камни, лужи, диагональные вывешивания. Ведущая машина рекомендует нам включить x-mode. Не знаю в точности как эта система работает (секрет, видимо), но играть газом на бездорожье больше не нужно. Нажал педаль и внатяжечку по камням. Система сама за тебя сделает всю работу… газанет где надо, а где надо и притормозит колесо. Удобно.

Отдельно отмечу систему помощи при спуске. Держит на спуске ровную скорость, которую можно регулировать в широких пределах газом или тормозом. Все препятствия и диагоналки традиционно не проблема для XV. Система полного привода начинает зажимать муфты уже при пробуксовке одного из колес всего на 1\4 оборота!

Из неприятного…

Во-первых убрали противооткатную систему, помогающую трогаться на подъеме. Точнее не совсем убрали, но теперь она выключена по-умолчанию. Включается отдельной кнопкой на центральном тоннеле.

Во-вторых, угол въезда, который на предыдущей модели и так не блистал своим большим значением, стал на 1 градус меньше. Зато угол съезда увеличился почти на 5 градусов. Колесная база также увеличилась на 5 см., что вкупе с меньшим углом въезда негативно сказалось на геометрической проходимости. Слава богу, это не сильно заметно, но факт есть факт.

В целом машина на камнях ведет себя уверенно. Едет без вопросов доколе позволяет геометрия. Не кряхтит, не пищит и ползет вверх пока не сядет на брюхо. Но это известная история для владельцев Субару.

Одним из важных моментов хочу отметить, что за счет бОльшей жесткости кузова все неровности дороги сильнее передаются на сидение, в связи с чем колбасит таки больше, чем на предыдущей XV. Данный расколбас приходится нивелировать лишь меньшей скоростью движения. Особенности реализации, ничего не поделаешь. Зато багажник теперь закрывается без проблем даже в момент диагонального вывешивания. Проверено!

Доезжаем до Специальной астрофизической лаборатории РАН, которая находится неподалёку от Архыза на высоте 2070 метров. Там установлен до недавнего времени самый большой рефлекторный телескоп в мире. Специалисты лаборатории проводят нам интереснейшую экскурсию в ходе которой на улице окончательно темнеет.

Садимся в авто и едем до гостиницы в селе Романтик (!). Ночь в горах опустилась быстро — включаем ближний свет. В топовых версиях новой XV в головную оптику установлены новые адаптивные светодиодные фары. Дальний свет, в отличие от XV первой генерации, спрятан за шторкой в основной фаре (Би-диод, наверное, называется. Но это не точно).

Свет мощный, и ровный. Однако, как мне показалось, низковато настроен. Ехать было не очень комфортно. Но это проблема не фар, а их регулировки. Дальний свет тоже выше всяких похвал. В отличие от XV 1-го поколения лупит мощно, ровно и широко. Встроенная система автоматического управления дальним/ближним светом отрабатывает нормально. Но тут ничего нового. Сейчас много где уже используется.

Приехали в гостиницу, ужин и спать.

На следующий день прямо с утра начались тесты систем безопасности.

EyeSight (погуглите сами) – довольно уникальный комплекс систем (оптическая система, парковочные датчики, радар заднего и бокового обзора). На новой «пятнашке» стоит уже 3-е её поколение. Из чего следует надежда, что все косяки уже отработаны до нас!

Итак, первый тест систем автоматического торможения. Разгоняем машину до 60 км/ч и едем прямиком в макет Аутбека. За несколько метров до критической отметки система начинает громко пищать, привлекая внимание, а затем, если действий со стороны водителя не последовало – лупит в тормоз, останавливаясь на расстоянии полу-метра до макета. Но тут надо понимать, что система, по-видимому, настроена на штатные шины, которые тормозят чуть лучше, чем зимняя липуха летом. Если их сменить на нормальные шоссейки, то до макета осталось бы метра полтора-два, а если поставить, например, А/Т резину не самого лучшего производителя, то пришлось бы звонить аварийному комиссару.

Однако! Есть еще один немаловажный момент! В Базу распознавания объектов, перед которыми надо тормозить внесены только образы автомобилей и людей. Перед какой-нибудь коровой система может и не сработать!

Но, оставим эту теорию. Включаем заднюю, начинаем сдавать назад. Катимся потихоньку и вдруг писк и резкая остановка!!! Оказывается, пока я пребывал в шоке от качества прорисовки изображенного на макете Аутбека, какая то редиска взяла и поставила сзади машины парковочный столбик на расстоянии 2-х метров!

Машина, а точнее её системы безопасности, заранее успели просечь этот момент и машина затормозила сама во избежание повреждения заднего бампера. Неожиданно заботливо!

Рассмотрев как следует столбик в монитор мультимедиа-системы, на которую была выведена картинка с камеры заднего вида со стандартной прогноз-дорожкой, было решено выезжать из этой западни. Я включил драйв и нажал посильнее газ чтобы отъехать от этого столбика.

Однако, несмотря на мои усилия по нажатию на педаль газа, обороты выше 1000 так и не поднялись. Оказалось, что система, предвидя вероятность поломки макета Аутбека в результате моих действий, не дала мне газануть изо всех сил, а ограничила темп движения легким качением по асфальту (Очень удобно, если иногда путаешь режимы коробки D и R. Есть время осознать, что что то идет не так).

Позже, уже в Минеральных Водах, была испытана система, помогающая задом выезжать задом на улицу с траффиком. Радар в заднем бампере, который видит на 70 метров по сторонам, услужливо предупреждает звуком и индикацией на зеркалах, что по полосе, на которую мы выезжаем двигается какой то объект. На самом деле удобная система!

Оттестировав эту часть возможностей системы EyeSight отправляемся на завтрак и выдвигаемся из гостиницы в сторону уже другого телескопа (на сей раз радио-). По дороге пробую систему активного круиза. Система, пользуясь данными EyeSight, держит расстояние до впереди идущей машины (которое, к слову, можно регулировать отдельными кнопками на руле). Стоит также отметить, что расстояние до машины впереди не константа, а зависит от скорости движения. Перед светофором расстояние сокращается до двух-трех метров.

Эта система активного круиза будет самостоятельно тормозить и разгоняться вплоть до полной остановки либо до достижения скорости круиза, заданной изначально. Однако, если авто полностью остановилось, то инициировать начало движения придется самостоятельно, либо нажав на газ, либо на кнопку увеличения скорости на руле. Само оно не поедет. Тем не менее, система работает адекватно. Мне все понравилось.

Единственное но – система по причине того, что ее основой является оптическая стереокамера, не сможет работать в сильный дождь, снег или туман.

Еще стоит отдельно отметить, что на щетках дворников появилась отдельная форсунка для омывания лобовика в местах нахождения камер системы EyeSight.

Также мной была опробована система контроля движения по полосе. EyeSight видит разметку. Как только авто приближается к ней, не включив заранее сигнал поворотника, раздается предупреждающий сигнал, в случае если активен ассистент движения по полосе (включен по-умолчанию), то в этот же момент авто слегка отруливает от разметки. Должен сказать, что делает это она настолько деликатно, что отрулить получится у нее только если действительно забыл или не держишь руль. В принципе, в ходе тестирования я выяснил, что она может не только отруливать от разметки на прямой дороге, но и проходить самостоятельно не очень резкие повороты.

Однако, во избежание злоупотреблений возможностями ассистента и превращения его в автопилот, после трех коррекций подряд система отключается с характерным предупреждающим звуком.

Вдобавок к этому, в функционал комплекса активного круиза и EyeSight входит пара интересных моментов:

Радар, который находится под задним бампером при включении поворотника для перестроения начинает мониторить соседнюю полосу. И если вдруг там обнаруживается быстродвижущееся инородное тело (например автомобиль или стая гусей на бреющем), она заботливо просигнализирует об этом водителю звуком и миганием светодиода на зеркалах. С тем же самым эффектом работает и система предупреждения о нахождении автомобиля в слепой зоне. Сначала горит соответствующий светодиод, а если водитель не видит и включает поворотник, то раздается сигнал.

Если ехать в этот момент на круизе и начать перестраиваться в соседнюю полосу, то EyeSight при включении поворотника еще до начала перестроения начнет сама разгонять или тормозить автомобиль до скорости траффика в соседнем ряду.

В целом мне понравилось, были даже моменты, когда я по 3-4 минуты вообще не трогал ни руль не педали. И это в городе! Но подобные эксперименты рекомендую ставить с осторожностью!

Как и любой ассистент или автопилот, коих сейчас дофига на автомобилях даже премиум-класса, EyeSight очень зависит от качества разметки. Если она очень блеклая, не очень контрастная или ее вообще нет (например, сплошной линии, обозначающей обочину), EyeSight ее не увидит и услужливо позволит машине убраться в кювет или выехать на встречку. Так что пользоваться этой системой надо адекватно и предусмотрительно.

Доехав до радиотелескопа РАТАН-600, приняв космические сигналы от парочки зазевавшихся черных дыр и прослушав еще одну очень любопытную экскурсию, мы выдвинулись в Минеральные Воды. 150 км скоростной трассы необходимо проехать за предельно короткое время.

Топлю на всю. На обгонах фур сзади пристраивается какой то кроссовер и не отстает при ускорениях. Каково же было мое удивление, когда после следующего обгона меня третьим рядом обогнала Лада X-ray (!). Хочу отметить, что я давил тапку в самый пол и даже глубже, а скорость была в районе 130 км/ч. Комментировать не буду. Сам в шоке.

Немного размышлений на тему…

Машина получилась хорошая. Однако, со всеми своими электронными нововведениями она стала менее утилитарной. На ней уже не хочется лезть в непролазную грязь и заваливать багажник холодильниками и прочими стройматериалами. Новые форма кузова и дизайн по моему мнению, в определенной степени, лишили ее индивидуальности. Ее стало сложно узнавать сзади и спереди. Вместе с тем в салоне добавилось уюта. Ощущение «уверенности в движении», присущее предыдущему поколению автомобиля осталось и даже слегка усилилось.

В целом машина послушно и собрано переставляется по полосам. Это доставляет изрядно удовольствия. Разгоняется и тормозит как единый маленький комок драйва. Время отклика на рулежку, разгон и торможение стали ощутимо меньше, чем на предыдущей модели. (Время отклика на поворот руля уменьшено более, чем вполовину!) Еще пару распорок добавить и будет настоящий карт. Конечно, динамики не хватает. Мотор 2,5 на ней смотрелся бы максимально выигрышно.

Вообще Зубарам пора бы уже перейти на более мощные двигатели.. 2.0 и 2.5 на XV, 2.5 и 2.5турбо на форях. Их машинки сейчас выходят на новый уровень. Уровень, уже издалека приближенный к премиальным маркам и пора бы задуматься и об увеличении мощности. В конце концов это уже требование времени. Скорости движения по дорогам растут, растут мощности соседних по потоку автомобилей, а XV всех комплектаций и форикам средних комплектаций уже тяжело находиться в одном потоке с такими авто как Q3 или GLA в близости новой платформы к которым представители Субару пытаются всех убедить.

Кстати, забыл рассказать про новую платформу Subaru Global Platform, которая будет внедрена в автомобили Субару начиная с новой XV… далее она будет использоваться для всех последующих Субарей. Благодаря новой платформе езда по асфальту на новой XV стала более комфортной, заметно снизится уровень шума и вибрации. Новая платформа отличается более низким центром тяжести и более жесткой конструкцией.

Новый задний стабилизатор вкупе со способом его крепления к кузову уменьшает крен кузова, по оценкам до 50% (цифра, по мне, слегка завышена…30% в самый раз). По заверениям представителей компании новая платформа создала прорывной задел в безопасности как минимум на 10 лет вперед. Энергоемкость новой платформы при лобовом ударе выше чем у предыдущей на 40%.

Вообще, как я понял, эта платформа создавалась изначально для электро- и гибридных автомобилей. Но когда они дойдут до России – большой вопрос. По слухам первые полу-автономные Субари появятся в продаже к 2020 году.

Возвращаясь к нашим баранам…

Поужинав, мы выдвинулись в аэропорт. Сдавая ключи от авто обратно представителям Субару, на меня накатила грусть. Расставаться с машинкой очень не хотелось. За два дня за рулем я к ней сильно привык. Полюбил ее острый и резкий нрав на дороге. Мягкую, но плотную подвеску. Заботливых электронных ассистентов. Эта Субару, как и предыдущая осталась машиной в первую очередь для водителя. Осталась созданной для того чтобы доставлять радость каждую минуту нахождения за рулем. Осталась созданной для того чтобы давать уверенность в движении. И не важно, что с этих новых моделей Субару вводит новый слоган «Сделано инженерами». Для меня Субару это навсегда та марка, которая по-настоящему дала мне уверенности в движении по любым дорогам и направлениям в любых дорожных и погодных условиях. И этот новый Субарик – не исключение!

P.S. И, да, друзья! Тряпочки над рулем больше нет! ;)Subaru XV 2018