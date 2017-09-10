Как улучшить «Патриот» — опрашивает УАЗ
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Как улучшить «Патриот» — опрашивает УАЗ
Сентябрь 10 14:30 2017

УАЗ опубликовал анкету, где каждый желающий может поделиться мнением, как необходимо улучшить популярную модель.

УАЗ предложил всем желающим ответить, в каком направлении следует развиваться текущему поколению модели «Патриот» — соответствующие документы можно найти на официальных страницах марки УАЗ во всех соцсетях.

УАЗ ПАТРИОТ с пакетом Off-road

УАЗ ПАТРИОТ с пакетом Off-road

Участникам опроса необходимо выбрать те позиции, которые они считают наиболее важными. Варианты таковы:

  • внешний вид (например, уникальный цвет, колесные диски, чехлы для сидений);
  • защитный обвес (например, защиты рулевых тяг, раздатки и коробки передач);
  • экспедиционный обвес (например, багажник на крыше, лестница);
  • улучшение динамических характеристик (например, более мощная прошивка двигателя);
  • улучшение рулевого управления (например, кастер +8, рулевой демпфер);
  • улучшение акустического комфорта (например, дополнительная шумовиброизоляция);
  • улучшение подвески (например, задняя пружинная подвеска, более мягкие пружины и амортизаторы спереди);
  • улучшение тормозной системы (например, задние дисковые тормоза).

Главный конструктор марки УАЗ подтвердил, что разработка «Патриота» нового поколения продолжается.

Новый УАЗ Патриот ждет глубокая модернизация.

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модернизацияПатриотУАЗ
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AMSRUS
AMSRUS

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14 комментариев

  1. Sergey Mayer
    Сентябрь 10, 15:48 #1 Sergey Mayer

    С обрыва сбросить

  2. Gene Jakubowich
    Сентябрь 10, 18:36 #2 Gene Jakubowich

    Ооо! Спросили бы вы у меня это в 2008- ом!

  3. Николай Смирнов
    Сентябрь 10, 19:47 #3 Николай Смирнов

    Цену вдвое понизить

  4. Igor Konoplyankin
    Сентябрь 10, 21:18 #4 Igor Konoplyankin

    Купить лицензию на производство Круизера или Патруля 🙂

  5. Alexandr Juan Martin
    Сентябрь 10, 21:55 #5 Alexandr Juan Martin

    Лучше вообще не выпускать это убожество!

  6. Den Savkin
    Сентябрь 10, 22:45 #6 Den Savkin

    Перестать его выпускать

  7. Alex Mos
    Сентябрь 10, 22:55 #7 Alex Mos

    купить лицензию на Ленд Крузер

    • михаил отрешко
      Сентябрь 11, 13:10 михаил отрешко

      На Ленд Круйзер лицензию им ни кто не продаст, а вот платформу того же СсангЙонг Кайрон вполне могли бы и купить. Их же Соллеровская структура и собирала у нас на дальнем востоке. Не сказать что величайший автомобиль был этот Кайрон но, уж точно на порядок лучше Патриота. Не пришлось бы подобные опросы устраивать тогда. И моторы были бы, более менее приличные, и АКПП, и шасси вполне себе прилично настроенное.

  8. Eduard Shilgevorkian-Minasian
    Сентябрь 10, 23:22 #8 Eduard Shilgevorkian-Minasian

    Да нах.!

  9. михаил отрешко
    Сентябрь 11, 13:06 #9 михаил отрешко

    А всё перечисленное нельзя сразу сделать? Или надо обязательно опрашивать?

  10. Виктор Голенский
    Сентябрь 11, 20:21 #10 Виктор Голенский

    уничтожить всю документацию на этого урода

  11. 利安朱
    Сентябрь 11, 22:46 #11 利安朱

    китайцам продать автоУаз — тогда и будет «Патриот» автомобилем, а не корытом

  12. Daniil Lazoukov
    Сентябрь 11, 23:18 #12 Daniil Lazoukov

    /зевая/ Обоссать и сжечь уже предлагали?

    Извините.

  13. Вячеслав Федосеев
    Ноябрь 06, 07:31 #13 Вячеслав Федосеев

    Самих вас нужно сжеч, обоссать и т.д. По моему мнению машина хорошая только вот уазовцам улучшить качество производства （улучшить обработку кузова сделвть оценкованным, улучшит проищводство и сборку деталей и агрегатов, установить блокирумый межколесный деференциал, сделать его менее прожорлевым и сделать спинки задних сидени оикидным как на предыдущих моделях）и понизить цены . А так в целом машина мне очень нравится. Вот продукцию автоваза действительно нужно сжечь, вот у них действительно выпускают уродливые убожества. А уазовцы молотцы не стоят на месте. УАЗы патриоты гораздо лучше и комфортнее Вазовской нивы и прочего вазовского металолома

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