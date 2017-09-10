Как улучшить «Патриот» — опрашивает УАЗ

УАЗ предложил всем желающим ответить, в каком направлении следует развиваться текущему поколению модели «Патриот» — соответствующие документы можно найти на официальных страницах марки УАЗ во всех соцсетях.
УАЗ ПАТРИОТ с пакетом Off-road
Участникам опроса необходимо выбрать те позиции, которые они считают наиболее важными. Варианты таковы:
Главный конструктор марки УАЗ подтвердил, что разработка «Патриота» нового поколения продолжается.
Новый УАЗ Патриот ждет глубокая модернизация.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
С обрыва сбросить
Ооо! Спросили бы вы у меня это в 2008- ом!
Цену вдвое понизить
Купить лицензию на производство Круизера или Патруля 🙂
Лучше вообще не выпускать это убожество!
Перестать его выпускать
купить лицензию на Ленд Крузер
На Ленд Круйзер лицензию им ни кто не продаст, а вот платформу того же СсангЙонг Кайрон вполне могли бы и купить. Их же Соллеровская структура и собирала у нас на дальнем востоке. Не сказать что величайший автомобиль был этот Кайрон но, уж точно на порядок лучше Патриота. Не пришлось бы подобные опросы устраивать тогда. И моторы были бы, более менее приличные, и АКПП, и шасси вполне себе прилично настроенное.
Да нах.!
А всё перечисленное нельзя сразу сделать? Или надо обязательно опрашивать?
уничтожить всю документацию на этого урода
китайцам продать автоУаз — тогда и будет «Патриот» автомобилем, а не корытом
/зевая/ Обоссать и сжечь уже предлагали?
Извините.
Самих вас нужно сжеч, обоссать и т.д. По моему мнению машина хорошая только вот уазовцам улучшить качество производства （улучшить обработку кузова сделвть оценкованным, улучшит проищводство и сборку деталей и агрегатов, установить блокирумый межколесный деференциал, сделать его менее прожорлевым и сделать спинки задних сидени оикидным как на предыдущих моделях）и понизить цены . А так в целом машина мне очень нравится. Вот продукцию автоваза действительно нужно сжечь, вот у них действительно выпускают уродливые убожества. А уазовцы молотцы не стоят на месте. УАЗы патриоты гораздо лучше и комфортнее Вазовской нивы и прочего вазовского металолома
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