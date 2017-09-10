Как улучшить «Патриот» — опрашивает УАЗ 207

УАЗ опубликовал анкету, где каждый желающий может поделиться мнением, как необходимо улучшить популярную модель.

УАЗ предложил всем желающим ответить, в каком направлении следует развиваться текущему поколению модели «Патриот» — соответствующие документы можно найти на официальных страницах марки УАЗ во всех соцсетях.

Участникам опроса необходимо выбрать те позиции, которые они считают наиболее важными. Варианты таковы:

внешний вид (например, уникальный цвет, колесные диски, чехлы для сидений);

защитный обвес (например, защиты рулевых тяг, раздатки и коробки передач);

экспедиционный обвес (например, багажник на крыше, лестница);

улучшение динамических характеристик (например, более мощная прошивка двигателя);

улучшение рулевого управления (например, кастер +8, рулевой демпфер);

улучшение акустического комфорта (например, дополнительная шумовиброизоляция);

улучшение подвески (например, задняя пружинная подвеска, более мягкие пружины и амортизаторы спереди);

улучшение тормозной системы (например, задние дисковые тормоза).

Главный конструктор марки УАЗ подтвердил, что разработка «Патриота» нового поколения продолжается.

Новый УАЗ Патриот ждет глубокая модернизация .

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