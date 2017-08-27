Ferrari, простоявшая в гараже 40 лет 90

Единственный на всем земном шаре спорткар Феррари 365 GTB/4 Daytona Berlinetta Alloy by Scaglietti, оставленный на 40 лет в старом гараже, выставлен на торги аукционным домом RM Sotheby’S.

За эксклюзивный автомобиль хозяева просят от 1 400 000 до 2 000 000 евро в нереставрированном состоянии.

Впрочем модель 365 GTB/4 Daytona была выпущена тиражом в 1 200 экземпляров, но только 5 экземпляров получили особый сверхлегкий алюминиевый кузов от ателье Scaglietti. 5 из них — это авто со сверхлегким алюминиевым кузовком от ателье Scaglietti, построенные для участия в марафоне «24 часа Дайтоны». Правда, спустя всего год Конти машину перепродал, и с данного момента начинается продолжительный и извилистый путь автомобиля: за следующие десять лет эта Daytona множество раз меняла собственников, вначале в Италии, а потом — в Японии.

Машина была отправлена дилеру в Болонье, где ее купил основатель и издатель журнала Autosprint Лучиано Конти, близкий друг Энцо Феррари. В 1970-м спорткар сменил владельца, который спустя месяц снова ее перепродал. В скором времени машина оказалась в Японии, сменила несколько собственников и даже появилась в местном автомобильном журнале.

Оригинальность автомобиля, как и всех кузовных панелей от Scaglietti, доказана известным специалистом по машинам Феррари Марселем Массини.

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