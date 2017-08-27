Чем удивит новый Hawtai Santa Fe 5
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Чем удивит новый Hawtai Santa Fe 5
Август 27 12:15 2017

В Китая началась реализация новой модели Hawtai Santa Fe 5, которая на самом деле является переименованной версией кроссовера Hyundai ix35 версии 2010 года.

Однако стоит отметить, что несмотря на семилетний возраст модели, в салоне будет установлен современный мультимедийно-навигационный комплекс с сенсорным экраном, поддерживающий синхронизацию с гаджетами под управлением Android OS и iOS.

В качестве силового агрегата будет применяться турбодвигатель 1,5 литра с мощностью 156 лошадиных сил и 215 Нм крутящего момента. В паре с мотором будет установлена механическая коробка передач на 6 ступеней или автоматическая коробка передач на 4 ступени.

В базовой версии обновленный Santa Fe 5 2018 доступен для приобретения в КНР по цене от 76 тысяч 800 юаней, что эквивалентно сумме в 681 тысячу рублей.

В базовой версии обновленный Santa Fe 5 2018 доступен для приобретения в КНР по цене от 76 тысяч 800 юаней, что эквивалентно сумме в 681 тысячу рублей.

В качестве штатного оборудования, производитель оснастил новый Hawtai New Santa Fe 5 современной головной оптикой изготовленной по LED технологии, светодиодными противотуманными фарами, системами стабилизации движения и контроля давления воздуха в колесах, панорамной крышей и видеокамерами кругового обзора.

Габариты обновленного Hawtai Santa Fe 5 оказались следующими: длина – 4620 мм, ширина – 1820 мм, высота – 1525 мм. Колесная база равна 2660 мм.

Габариты обновленного Hawtai Santa Fe 5 оказались следующими: длина – 4620 мм, ширина – 1820 мм, высота – 1525 мм. Колесная база равна 2660 мм.

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HyndaiHyundai Santa Feкитайские автомобилиновинка
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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