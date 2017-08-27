Чем удивит новый Hawtai Santa Fe 5

Однако стоит отметить, что несмотря на семилетний возраст модели, в салоне будет установлен современный мультимедийно-навигационный комплекс с сенсорным экраном, поддерживающий синхронизацию с гаджетами под управлением Android OS и iOS.
В качестве силового агрегата будет применяться турбодвигатель 1,5 литра с мощностью 156 лошадиных сил и 215 Нм крутящего момента. В паре с мотором будет установлена механическая коробка передач на 6 ступеней или автоматическая коробка передач на 4 ступени.
В базовой версии обновленный Santa Fe 5 2018 доступен для приобретения в КНР по цене от 76 тысяч 800 юаней, что эквивалентно сумме в 681 тысячу рублей.
В качестве штатного оборудования, производитель оснастил новый Hawtai New Santa Fe 5 современной головной оптикой изготовленной по LED технологии, светодиодными противотуманными фарами, системами стабилизации движения и контроля давления воздуха в колесах, панорамной крышей и видеокамерами кругового обзора.
Габариты обновленного Hawtai Santa Fe 5 оказались следующими: длина – 4620 мм, ширина – 1820 мм, высота – 1525 мм. Колесная база равна 2660 мм.
Источник.
C 2014 года www.amsrus.ru
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