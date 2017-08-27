Бывший инженер Volkswagen получил 40 месяцев тюрьмы 31

В США бывший инженер Volkswagen приговорен к тюремному заключению за роль в «дизельгейте».

Джеймс Лиэнг помогал немецкому автопроизводителю создать систему для обмана испытаний дизельных автомобилей в США. Экс-инженер, который признал себя виновным в заговоре в прошлом году, получил меньше установленного законом максимального срока за преступление, поскольку сотрудничал со следствием. Обвинение назвало его ключевым инсайдером для понимания того, как VW обманывал регуляторов и потребителей в течение многих лет.

Лиэнг не был вдохновителем этого ошеломительного мошенничества», но «принимал участие во многих ключевых событиях», говорится в судебных документах. Он занимался разработкой двигателя и обманного устройства в 2006 г. и участвовал в переговорах с Агентством по охране окружающей среды США и Калифорнийским советом по воздушным ресурсам в 2007 г. для получения разрешений на поставки автомобилей в страну.

Лиэнг был первым, кто принял на себя ответственность, сказал его адвокат Даниэль Никсон: «Он стал всемирным лицом этого скандала». Сам Лиэнг отказался говорить на судебном заседании.

Немецкий гражданин, уроженец Индонезии 63-летний Джеймс Лиэнг был руководителем по дизельным технологиям в США. Суд также оштрафовал его на $200 000 и предписал оставить под наблюдением после освобождения. Второй сотрудник VW, взятый под стражу в США, Оливер Шмидт, признал себя виновным 4 августа в заговоре и нарушении закона США о чистом воздухе.

Лиэнг и Шмидт входят в число восьми руководителей VW, обвиняемых в преступлениях за предполагаемые роли в схеме обмана с дизельными выбросами. В сентябре 2015 г. VW признал, что около 11 млн дизельных автомобилей по всему миру оснащены обманными устройствами для обхода тестов на вредные выбросы. В Германии также проводится расследование действий компании. Скандал уже обошелся VW в более $24 млрд на урегулирование гражданских и уголовных претензий в США.

Ранее бывших менеджер американского подразделения немецкого автоконцерна Volkswagen, Оливер Шмидт, которому в США предъявлены обвинения по подозрению в причастности к фальсификации данных о загрязнении воздуха, также признал свою вину. Ему были предъявлены обвинения по 11 пунктам, за которые в общей совокупности грозило до 169 лет лишения свободы.

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