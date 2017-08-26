Возможно ли сотрудничество между Fiat и Volkswagen
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Возможно ли сотрудничество между Fiat и Volkswagen
Август 26 18:00 2017

По словам инсайдеров, знакомых с ситуацией, Volkswagen AG и Fiat Chrysler Automobiles NV проводят переговоры о совместном производстве некоторых легковых автомобилей.

Такое сотрудничество могло бы включать в себя совместный выпуск следующих версий фургонов Caddy, а также пикапа Volkswagen Amarok среднего размера.

Переговоры происходят в связи с публичным выражением интереса автопроизводителя Great Wall Motor Co. в приобретении прибыльного бренда Jeep от Fiat Chrysler. Great Wall и Fiat сказали, что не было реального диалога. Тем не менее, телеграфируя свою заинтересованность в Jeep, Great Wall показала новый взгляд на возможное соглашение с Fiat Chrysler.

Сейчас Volkswagen не смотрит на саму компанию Jeep и не рассматривает поглощение Fiat Chrysler.

Сейчас Volkswagen не смотрит на саму компанию Jeep и не рассматривает поглощение Fiat Chrysler.

Источники заявили, что Volkswagen полагает, что захват Fiat Chrysler будет сложным для завершения, в то время как немецкий автопроизводитель все еще втянут в скандал с выбросами дизельного топлива, который обошелся компании почти в 25 миллиардов долларов. Компания также распределит свои финансовые ресурсы для финансирования электрокаров, развития новых услуг мобильной связи и самозарядных автомобилей.

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  Article "tagged" as:
AmarokCaddyFiatVolkswagen
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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