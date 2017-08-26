Toyota Tundra 6×6 – главная премьера Moscow Off-Road Show 29

Первая в мире Toyota Tundra с колесной формулой 6×6 была представлена на проходящей в Москве внедорожной выставке.

Техцентр 4×4 Tundra анонсировал появление Toyota Tundra 6×6 еще в начале года, когда компания приступила к созданию концепта будущей модели и созданию инженерной части конструкции. Основной задачей было создать такую конструкцию несущей рамы, чтобы автомобиль не просто умел двигаться из точки А в точку В, но стал полноценным экспедиционным внедорожником, для которого практически не существует непреодолимых препятствий.

И если с техническими решениями все пошло как нужно — были выполнены все необходимые расчеты, моделирование нагрузок и различных экстремальных ситуаций, на базе этих расчетов были созданы уникальные крепежные элементы, связавшие штатную раму Toyota Tundra с частью такой же рамы, установлен третий мост также от Toyota Tundra, был приобретен редуктор 6×6 немецкой фирмы Tibus, то, как это часто водится у нас в стране, проблемы пришли от государства, решившего, что система «ЭРА-ГЛОНАСС» является обязательной для всех ввозимых автомобилей и не создавшей никакой системы и юридических обоснований для установки такой системы в автомобили, ввозимые в страну не официальными дилерами. Потому процесс регистрации донора для проекта занял практически полгода, из-за чего сборку шестиколесного тундрика пришлось неоднократно откладывать.

И вот сегодня, на Moscow Off-Road Show, которое проходит с 24 по 27 августа в Крокус-Экспо, техцентр 4×4 Tundra наконец показал Toyota Tundra 6×6 HERCULES в ее первой генерации. На сегодняшний день уже полностью готова сочлененная рама, установлен штатный двигатель 5.7 литра мощностью 381 л/с, усиленная российскими инженерами штатная шестиступенчатая АКПП Toyota Tundra, установлен редуктор Tibus и через кастомизированные карданы подсоединены оба задних моста. Буквально накануне открытия выставки на пикап были установлены амортизаторы с внешними компенсационными емкостями от российской фирмы ORM Suspension, разработанные специально для пикапов Toyota Tundra (которые также будут предлагаться техцентром 4×4 Tundra для установки на Toyota Tundra любого года выпуска).

Первая генерация — это значит, что на сегодняшний момент свое место нашли компоненты и агрегаты и пикап готов к ресурсным и нагрузочным испытаниям в реальных условиях. Осталось выполнить незначительные настройки и провести испытания технической части при полной нагрузке, чтобы убедиться в слаженной работе и надежности всех компонентов конструкции. В планах техцентра 4×4 Tundra создание от 4 до 10 подобных автомобилей, каждый из которых при общей концепции шестиколесного пикапа будет создаваться индивидуально под заказчика — экстерьер, интерьер, функционал грузового отсека — все это будет создаваться специалистами техцентра под конкретные задачи и каждый автомобиль получится уникальным.

Так что горевать по поводу не совсем концептуального внешнего вида нынешнего тундрика 6×6 не стоит. Грузовой отсек собран специально для ресурсных испытаний — под полной загрузкой (грузоподъемность пикапа с 750 килограмм должна увеличиться до 1.5 тонн), с различной экстремальной техникой в кузове, испытаний на бездорожье. Кабина также пока приобрела только защитное покрытие LINE-X, передние фары с линзами и ксеноном HELLA, решетку радиатора 4×4 Tundra на базе оригинальной решетки TRD Pro с интегрированными LED-фонарями HELLA и буквами из анодированного алюминия TUNDRA. Передний и задний силовые бамперы и подножки стальные, также производства 4×4 Tundra. Для наглядности на пикап установлена резина 37″ с 18″ литыми дисками.

В итоге Toyota Tundra 6×6 HERCULES должна выглядеть вот так:

На сегодняшний момент техцентр 4×4 Tundra является первой в мире компанией, построившей пикап Toyota Tundra с колесной формулой 6×6. Многие пикапы и внедорожники уже обрели подобную конструкцию и все они производились большими компаниями с мировым именем. А вот пикап Toyota Tundra первыми сделали именно в Москве.

Второй экспонат техцентра 4×4 Tundra демонстрирует одновременно и неограниченные возможности пикапов Toyota Tundra, и практически такие же неограниченные возможности самого техцентра. Жилой модуль для пикапа с широкой двухспальной кроватью, туалетом, душем, холодильником, диваном и газовой плиткой легко переносится при помощи пикапа в любое нужно вам место, в том числе и по бездорожью.

На пикап установлены широкие композитные передние и задние крылья Glassworks, радиаторная решетка Raptor-style с буквами TUNDRA из анодированного алюминия, композитный турбо-капот 4×4 Tundra и гусеницы российского производства от компании Wheeltracks. Для красоты и защиты кузова от коррозии и царапин, он обработан защитным покрытием LINE-X ULTRA белого цвета, которое не боится реагентов, ультрафиолета и повреждений.

Выставка Moscow Off-Road Show будет работать до 16.00 воскресенья, 27 августа. Вход бесплатный.

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