Станет ли Ford мировым бестселлером 25

Модель Ford возглавила список мировых бестселлеров по итогам первого полугодия 2017.

Пикапы Ford F-серии стали самыми продаваемыми автомобилями в мире по итогам I полугодия 2017 года. По данным аналитического агентства JATO Dynamics, с января по июль 2017 г. было продано 519 000 таких пикапов, на 8,8% больше, чем за аналогичный период 2016 г. Также в топ-15 мировых бестселлеров попали легковые автомобили Ford Focus и кроссовер Kuga. Эти автомобили, продающиеся в том числе в России, заняли 10-е и 12-е места соответственно с результатом 335 000 и 316 000 проданных экземпляров.

С момента, когда первый пикап F-серии вышел на рынок США в 1948 году, продано уже свыше 35 000 000 автомобилей 13 поколений. В XXI веке новый пикап F-серии приобретается в среднем каждую минуту.

Ford Focus был представлен в 1998-м году, в настоящее время выпускается уже третье поколение модели. С 1999-го года Ford Focus продается в России. В 2003-м году производство популярного во всем мире семейства, в который входят хетчбэк, седан и универсал, было налажено на заводе во Всеволожске. Ford Focus на протяжении многих лет, начиная с 2003 года, становился бестселлером среди моделей иностранных брендов в России.

Автомобиль может быть оборудован мультимедийной системой SYNC 3 с голосовым управлением на русском языке, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, системой автоматического торможения Active City Stop, светодиодной подсветкой салона. Специально для российских условий Ford Focus прошел комплексную адаптацию, включающую увеличение дорожного просвета, улучшение шумоизоляции, а также добавление «зимнего пакета» (электрообогрев передних сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя) в список опций для всех версий.

Глобальный «смарт-кроссовер» Ford Kuga (на некоторых рынках – Ford Escape) поступил в продажу в 2008 году.

Прошедший недавно обновление кроссовер уже в базовой комплектации оснащается 2,5-литровым атмосферным двигателем с 6-ступенчатым «автоматом», кондиционером, 7 подушками безопасности, аудиосистемой с 6 динамиками, системами курсовой устойчивости, ABS и предотвращения опрокидывания. Адаптация модели для российского рынка включает возможность использования бензина АИ-92, обогрев передних сидений, лобового стекла и форсунок стеклоочистителей, дополнительную шумоизоляцию, стартер, адаптированный для работы при низких температурах.