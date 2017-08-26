Новый кемпер California XXL от Volkswagen
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Новый кемпер California XXL от Volkswagen
Август 26 08:14 2017

Созданная на базе Bulli — самого популярного микроавтобуса всех времён — модель Volkswagen California считается классическим, образцовым туристическим кемпером.

За десятилетия своей истории, благодаря предельной продуманности и высочайшим возможностям трансформации салона, эта модель завоевала сердца тысяч автолюбителей, в особенности — опытных энтузиастов автопутешествий с остановками в кемпингах. Теперь новый, больший по размерам Crafter, с широким набором ассистентов, комфортной управляемостью и низким расходом топлива открывает уникальную возможность поднять все лучшие качества модели California на более высокий уровень — на следующую размерную ступень в линейке кемперов Volkswagen, обеспечив ещё большее их совершенство.

Представленная концептуальная модель California XXL — это предлагаемый автопроизводителем из Ганновера более крупный, «взрослый» вариант автомобиля для путешественников.

Представленная концептуальная модель California XXL — это предлагаемый автопроизводителем из Ганновера более крупный, «взрослый» вариант автомобиля для путешественников.

Инновационный кузов автомобиля-кемпера и интерьер обеспечивают в California XXL великолепный простор, который позволяет установить внутри комфортабельную кровать длиной около двух метров. Помимо этого, ничем не загромождённая «жилая зона» даёт потрясающую свободу движения. Благодаря сиденью-дивану и возможности развернуть передние сиденья на 180 градусов салон предлагает огромный запас пространства. Традиционно для модели California предусмотрен максимально практичный и продуманный кухонный блок с двухконфорочной плитой, холодильником, раковиной и рабочей поверхностью, размер которой может быть увеличен. Благодаря большим габаритам California XXL дополнительный комфорт обеспечивает тщательно скомпонованный ванный модуль с душем и туалетом.

Несмотря на внушительные размеры, новая модель имеет отличные аэродинамические характеристики.

Несмотря на внушительные размеры, новая модель имеет отличные аэродинамические характеристики.

Даже при том, что высота кемпера составляет 2,9 м, продуманные решения в области аэродинамики (в частности — специальные углубления в высокой крыше, которая сама по себе имеет полностью новый дизайн) позволяют сохранить коэффициент аэродинамического сопротивления в диапазоне, характерном для обычных версий Crafter.

Дальнейшая информация о новой концептуальной модели California XXL будет представлена в дни её мировой премьеры: кемпер будет представлен широкой публике на выставке Caravan Salon, которая будет проходить в Дюссельдорфе с 26 августа по 3 сентября 2017 года.

 

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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