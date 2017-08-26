Новый кемпер California XXL от Volkswagen

За десятилетия своей истории, благодаря предельной продуманности и высочайшим возможностям трансформации салона, эта модель завоевала сердца тысяч автолюбителей, в особенности — опытных энтузиастов автопутешествий с остановками в кемпингах. Теперь новый, больший по размерам Crafter, с широким набором ассистентов, комфортной управляемостью и низким расходом топлива открывает уникальную возможность поднять все лучшие качества модели California на более высокий уровень — на следующую размерную ступень в линейке кемперов Volkswagen, обеспечив ещё большее их совершенство.
Представленная концептуальная модель California XXL — это предлагаемый автопроизводителем из Ганновера более крупный, «взрослый» вариант автомобиля для путешественников.
Инновационный кузов автомобиля-кемпера и интерьер обеспечивают в California XXL великолепный простор, который позволяет установить внутри комфортабельную кровать длиной около двух метров. Помимо этого, ничем не загромождённая «жилая зона» даёт потрясающую свободу движения. Благодаря сиденью-дивану и возможности развернуть передние сиденья на 180 градусов салон предлагает огромный запас пространства. Традиционно для модели California предусмотрен максимально практичный и продуманный кухонный блок с двухконфорочной плитой, холодильником, раковиной и рабочей поверхностью, размер которой может быть увеличен. Благодаря большим габаритам California XXL дополнительный комфорт обеспечивает тщательно скомпонованный ванный модуль с душем и туалетом.
Несмотря на внушительные размеры, новая модель имеет отличные аэродинамические характеристики.
Даже при том, что высота кемпера составляет 2,9 м, продуманные решения в области аэродинамики (в частности — специальные углубления в высокой крыше, которая сама по себе имеет полностью новый дизайн) позволяют сохранить коэффициент аэродинамического сопротивления в диапазоне, характерном для обычных версий Crafter.
Дальнейшая информация о новой концептуальной модели California XXL будет представлена в дни её мировой премьеры: кемпер будет представлен широкой публике на выставке Caravan Salon, которая будет проходить в Дюссельдорфе с 26 августа по 3 сентября 2017 года.
C 2014 года www.amsrus.ru
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