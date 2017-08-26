Lexus – Music Experience 12

Lexus объявляет о запуске проекта Lexus Music Experience, который стартует в августе 2017 года.

Lexus Music Experience приглашает всех желающих в увлекательное музыкальное путешествие: живые выступления зарубежных исполнителей будут соседствовать в программе с выступлениями известных российских музыкантов. В рамках проекта планируется проведение ряда мероприятий на территории пространства Lexus Dome в Москве, запуск специального веб-сайта и кураторство серии мероприятий SOUND UP.

События, проходящие в рамках Lexus Music Experience, выделяет подбор артистов, до этого никогда не выступавших в России. Артистов, выступающих в рамках проекта, отличает виртуозное мастерство исполнения и приверженность самым передовым технологиям, свойственные бренду Lexus.

Для настоящих любителей музыки будет создан веб-сайт music.lexusdome.ru, где планируется размещать эксклюзивные микстейпы, собранные командой экспертов проекта — популярными российскими музыкантами и заядлыми меломанам. Первыми экспертами проекта стали группа «СБПЧ» и Mujuice.

Помимо этого, будет создан круглосуточный аудио поток с актуальной музыкой, которую можно слушать в Lexus Dome, на сайте www.lexusdome.ru и при помощи различных стриминговых сервисов.

Каждое событие отличает не только прекрасно подобранный состав российских и зарубежных композиторов и музыкантов, но и неповторимая сценография, дополненная специально созданным видео-артом или сценографическими решениями.

«Бренд Lexus создает все более эмоциональные автомобили, доставляющие истинное удовольствие от вождения, и всегда стремится предвосхищать желания клиентов. Новое музыкальное направление отлично дополняет уже существующие инициативы бренда. Мы уверены, что уникальное сочетание актуального цифрового контента, созданного в рамках Lexus Music Experience, и выступления самых интересных артистов позволят нашей аудитории взглянуть на музыкальную культуру по-новому», —

отмечает Елена Салахетдинова, Начальник департамента маркетинга и информационной поддержки продукта Лексус.

Lexus уже успешно сотрудничает с музыкантами в рамках своих бренд кампаний. Весной этого года Lexus запустил глобальную кампанию «Абсолютно новый Lexus LC. Проявляет себя. Заявляет о вас», в которой принял участие лауреат множества престижных наград, музыкальный продюсер Марк Ронсон. Также в пространстве Intersect by Lexus в Токио успешно работает одноименный музыкальный лейбл.