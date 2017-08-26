Круговые перекрестки получат статус главной дороги 65

Водители получат приоритет при движении по круговым перекресткам.

МВД России предлагает дать круговым перекрестам права главной дороги: тот, кто движется по кругу, будет всегда иметь приоритет. Соответствующие поправки предлагается внести в Правила дорожного движения.

Как поясняют в ведомстве, сегодня схемы проезда перекрестков с круговым движением разнятся от региона к региону, и даже в одном городе — от перекрестка к перекрестку. На одном круге надо уступать дорогу при въезде, на другом — надо пропускать каждого, кто въезжает, так как он для движущегося по кругу автомобиля становится помехой справа. Водителям стало трудно ориентироваться, что увеличивает количество ДТП на дорогах России.

Необходимость установления приоритета при проезде перекрестка с круговым движением обусловлена двоякостью восприятия водителями действующих норм, что приводит к образованию заторов и совершению дорожно-транспортных происшествий. При установлении приоритета проезда перекрестка с круговым движением значительно возрастает пропускная способность улично-дорожной сети, чем при обратной схеме проезда указанного перекрестка, — говорится в пояснительной записке к проекту.

Соответствующий проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации» уже вынесен на общественное обсуждение на Едином портале проектов нормативно-правовых актов.

Новые правила могут вступить в силу в начале 2018 года.

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