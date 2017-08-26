ГАЗ определился с суммой компенсации погибшим
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ГАЗ определился с суммой компенсации погибшим
Август 26 14:03 2017

Горьковский автозавод выплатит семьям погибших в результате нападения коллеги по 2,5 миллиона рублей, сообщила в пятницу государственная инспекция труда в Нижегородской области.

Ранее СКР сообщил, что на Горьковском автозаводе в Нижнем Новгороде произошло тройное убийство. По данным ведомства, утром 23 августа на предприятии на почве ревности мужчина нанес ножевые ранения знакомой, а также еще двоим работникам завода. От полученных ранений потерпевшие скончались. Еще двое пострадавших мужчин с ранениями доставлены в больницу. По данным регионального министерства здравоохранения, их состояние стабильное, удовлетворительное. Подозреваемый арестован.

Работникам, получившим травмы, независимо от степени тяжести, работодатель выплатит по 1 миллиону рублей, добавляет ведомство.

Работникам, получившим травмы, независимо от степени тяжести, работодатель выплатит по 1 миллиону рублей, добавляет ведомство.

«Компания по коллективному договору обязуется выплатить каждой семье погибших работников по 585 тысяч рублей (75 МРОТ х 7 800 рублей). Дополнительно работодатель добровольно принял решение оказать материальную поддержку каждой семье погибших работников по 2 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

По данным Гострудинспекции, на 25 августа «работодатель ПАО «ГАЗ» организовал похороны погибших работников и произвел выплаты семьям погибших на погребение в размере 450 тысяч рублей».

Государственная инспекция труда в Нижегородской области также отмечает, что за всю практику расследования несчастных случаев ни один работодатель, зарегистрированный на территории региона, «не оказывал столь значимую добровольную материальную поддержку пострадавшим и представителям погибших работников».

 Источник.

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AMSRUS
AMSRUS

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