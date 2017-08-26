Дилеры KIA приняли большое рекордное количество предварительных заявок на модель Rio 43

Об успехе новой модели говорит тот факт, что российские дилеры KIA приняли более 32 500 предварительных заявок на новый KIA Rio.

Такого результата удалось достичь менее чем за два месяца с даты объявления цен и комплектаций – 17 июля 2017 года. Продажи новинки в России стартовали 1 августа 2017 года.

Также потенциальным клиентам была предоставлена информация о специальных финансовых инструментах, которые делают приобретение нового Rio еще удобнее и выгоднее.

Новый Rio с момента начала продаж принимает участие в государственных программах поддержки автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», в рамках которых предусмотрена сниженная на 6,7% ставка кредитования и возможность нулевого первоначального взноса. Минимальная ставка по тарифам Банков-партнеров KIA Finance составляет в рамках этих программ 6,0%.

KIA Finance совместно с Русфинанс Банк была разработана уникальная в своем роде программа «Год без платежей» с беспрецедентными условиями: выплаченные за первый год срока кредитования платежи компенсируются клиенту зачислением денежных средств на личный расчетный счет в банке. Также в рамках хорошо зарекомендовавшей себя программы «KIA Легко!» запущена акция «Новый Rio за 150 рублей в день + Страховой Пакет в комплекте».

Клиенты KIA, воспользовавшиеся условиями программы обновления автопарка «trade-in», получают дополнительную выгоду в размере 30 000 рублей. Для самых лояльных клиентов KIA Rio в рамках программы KIA trade-in предусмотрены особо выгодные условия: при обмене KIA Rio третьего поколения на модель нового поколения выгода клиента по программе trade-in увеличивается до 50 000 рублей.

Все клиенты, оставившие предварительные онлайн-заявки на новый Rio на сайте www.kia.ru до 9 августа 2017 года и прошедшие тест-драйв у официального дилера KIA до 30 сентября 2017 года, становятся участниками конкурса, призами которого являются новейшие смартфоны Samsung Galaxy S8, а самый удачливый из числа успевших в этот срок полностью или в кредит оплатить новый Rio, получит уникальный приз — 100%-ный возврат стоимости автомобиля.