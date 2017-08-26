Дилеры KIA приняли большое рекордное количество предварительных заявок на модель Rio

Такого результата удалось достичь менее чем за два месяца с даты объявления цен и комплектаций – 17 июля 2017 года. Продажи новинки в России стартовали 1 августа 2017 года.
Новый KIA Rio был широко представлен потенциальным покупателям во время дилерских мероприятий, прошедших в 90 городах страны на первой неделе августа.
Также потенциальным клиентам была предоставлена информация о специальных финансовых инструментах, которые делают приобретение нового Rio еще удобнее и выгоднее.
Новый Rio с момента начала продаж принимает участие в государственных программах поддержки автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», в рамках которых предусмотрена сниженная на 6,7% ставка кредитования и возможность нулевого первоначального взноса. Минимальная ставка по тарифам Банков-партнеров KIA Finance составляет в рамках этих программ 6,0%.
KIA Finance совместно с Русфинанс Банк была разработана уникальная в своем роде программа «Год без платежей» с беспрецедентными условиями: выплаченные за первый год срока кредитования платежи компенсируются клиенту зачислением денежных средств на личный расчетный счет в банке. Также в рамках хорошо зарекомендовавшей себя программы «KIA Легко!» запущена акция «Новый Rio за 150 рублей в день + Страховой Пакет в комплекте».
Клиенты KIA, воспользовавшиеся условиями программы обновления автопарка «trade-in», получают дополнительную выгоду в размере 30 000 рублей. Для самых лояльных клиентов KIA Rio в рамках программы KIA trade-in предусмотрены особо выгодные условия: при обмене KIA Rio третьего поколения на модель нового поколения выгода клиента по программе trade-in увеличивается до 50 000 рублей.
На новый KIA Rio распространяются уникальные условия заводской гарантии KIA – 5 лет или 150 000 км пробега.
Все клиенты, оставившие предварительные онлайн-заявки на новый Rio на сайте www.kia.ru до 9 августа 2017 года и прошедшие тест-драйв у официального дилера KIA до 30 сентября 2017 года, становятся участниками конкурса, призами которого являются новейшие смартфоны Samsung Galaxy S8, а самый удачливый из числа успевших в этот срок полностью или в кредит оплатить новый Rio, получит уникальный приз — 100%-ный возврат стоимости автомобиля.
C 2014 года www.amsrus.ru
Интересно, кому принадлежит завод?
Если завод и «KIA Motors Rus» — это разные юрлица, то есть высокая вероятность того, что потом KIA Motors Rus откажется от автомобилей этого российского сборочного предприятия. Как это сделала Hyundai в отношении автомобилей Hyundai, собранных в России.
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