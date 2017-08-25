УАЗ на выставке Moscow Off-Road Show 2017 878

УАЗ представил «Юбилейную спецверсию» УАЗ ХАНТЕР и внедорожник УАЗ ПАТРИОТ c пакетом Off-road.

Специально для любителей бездорожья УАЗ разработал новый пакет Off-road для внедорожников УАЗ ПАТРИОТ, который включает в себя лебёдку, защиту рулевых тяг и аккумулятор повышенной емкости.

УАЗ завершает сертификацию автомобиля с электрической лебедкой российского производства СПРУТ-9000 Спорт, которая зарекомендовала себя на рынке как лебедка для настоящих профессионалов. Сочетание мощного двигателя автомобильной лебедки и редуктора с оптимальным передаточным числом позволяет СПРУТ-9000 быть одной из лучших в категории 9000-¬х электрических лебедок среди всех производителей.

Для увеличения автономности использования автомобиля в пакет Off-road входит аккумулятор повышенной ёмкости, а также усиленная защита рулевых тяг, выполненная из стального листа толщиной 3мм, которая позволяет покорять серьезное бездорожье.

Стоимость пакета Off-road составляет 45 000 р. Данная опция станет доступной в продаже с октября 2017г.

Также на выставке впервые представлена «Юбилейная спецверсия» автомобиля УАЗ ХАНТЕР, выпущенная в честь 45-летия легендарного внедорожника. Автомобили в данной версии будут выпущены в ограниченном количестве.

Отличительной особенностью «Юбилейной спецверсии УАЗ ХАНТЕР» является наличие «парадного мундира» в трёхцветном исполнении. Крыша автомобиля окрашена в глянцевый белый цвет, который прекрасно сочетается с благородным серо-зеленым цветом кузова внедорожника и придает облику автомобиля современный и в тоже время торжественный вид, напоминая при этом об его военном прошлом, когда с конвейера предприятия сходили УАЗ-469 в традиционном «армейском» исполнении – темно-зеленом или сером.

Цветовое решение юбилейного УАЗ ХАНТЕР дополнено рамкой лобового стекла, дверных надставок, крышки багажника и стоек матового черного цвета. Уникальный внешний вид автомобиля прекрасно дополняют белые 16-дюймовые диски, которые повторяют цветовое решение крыши автомобиля, подчеркивая брутальный облик легенды бездорожья.

В качестве идентификации «звания» российской автомобильной легенды разработан специальный шильдик, на котором представлено название «Юбилейной» спецверсии и порядковый номер автомобиля, расположенный на левом крыле в салоне автомобиля около ручки пассажира.

Помимо этого, в отличие от серийных автомобилей юбилейный УАЗ ХАНТЕР оборудован неразрезными мостами «Спайсер», которые усиливают прочность конструкции автомобиля и обеспечивают повышенную проходимость при любых дорожных условиях.

Стоимость «Юбилейной серии» составит 699 999 рублей. Заказать такой автомобиль можно в дилерских центрах УАЗ уже сейчас, а официальные продажи «Юбилейной легенды» начнутся с сентября.

Помимо новинок на стенде Ульяновского автомобильного завода представлен УАЗ ПАТРИОТ в комплектации «Классик» с раздаточной коробкой УАЗ и трансмиссионным стояночным тормозом, который идеально подходит для езды по бездорожью. Стоит отметить, что данная комплектация оснащается необходимым набором опций, обеспечивающих комфорт и безопасность, таких, как электростеклоподъемники передних и задних дверей, электрорегулировка и подогрев наружных зеркал заднего вида, регулировка руля по углу наклона и вылету, подушка безопасности водителя, ABS, EBD, функция «вежливый водитель».

Выставка Moscow Off-Road Show 2017 проходит с 24 по 27 августа в Крокус Экспо.