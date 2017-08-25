Самый самый последний LaFerrari 29

Ferrari выпустит еще одну последнюю LaFerrari.

Компания Феррари выпустила свой гибридный суперкар LaFerrari тиражом всего в 500 экземпляров. Однако теперь было объявлено, что с конвейера сойдет еще один экземпляр автомобиля открытой версии Aperta.

В 2016 году Ferrari выпустила 500-е по счету купе LaFerrari ради благотворительности. Автомобиль продали на аукционе за семь миллионов долларов, а вырученные за него средства направили на помощь пострадавшим от землетрясения, произошедшего 24 августа в центральной Италии прошлым летом.

Деньги от продажи дополнительного супергибрида LaFerrari Aperta тоже пойдут на благотворительность. Это будет 210-й экземпляр (изначально тиражи купе и открытой версии были ограничены 499 и 209 штуками соответственно). Торги за него пройдут 9 сентября. В этот же день состоится премьера автомобиля — он должен получить некую особую ливрею в честь 70-летия Ferrari.

По оценкам RM Sotheby’s, стоимость последней LaFerrari составит от трех до четырех миллионов евро.

Открытый супергибрид оснащается той же установкой, что и купе. В состав 963-сильной гибридной силовой установки вошел 6,3-литровый двигатель V12 мощностью 953 л.с. С места Aperta способен набирать первую сотню за три секунд разгоняется за три секунды. Максимальная скорость равна 350 км/час.

Перед продажей каждого из LaFerrari потенциальный покупатель проходил специальное собеседование. Еще для покупки новинки у него должно быть в гараже не менее пяти представителей Феррари. Один из клиентов даже подал в суд, после того, как получил отказ от компании на приобретение гибридного суперкара.

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