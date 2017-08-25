Кофе с ускорением 5G

Конец августа – время, когда многие отдыхающие возвращаются из отпусков, в том числе за рулем собственных автомобилей. Как сделать путь домой максимально безопасным? Один из важных факторов, влияющих на самочувствие человека за рулем, утверждают ученые – достаточное потребление жидкости.
Исследование, проведенное Университетом Лафборо, показало, что при обезвоживании количество ошибок, совершаемых водителями, возрастает более чем в 2 раза и становится сравнимо с количеством ошибок, допускаемых водителями в состоянии алкогольного опьянения.
Для разработки подстаканников «правильного» размера и формы компания Ford пользовалась результатами как собственных исследований, так и сторонних опросов. Например, опрос Nielsen в США показал, что 79% водителей используют подстаканники для размещения бутылей с напитками, 52% возят в них стаканы с чаем или кофе.
При этом собственное исследование компании помогло узнать предпочтения в различных странах, например, что США лидируют в использовании больших стаканов для газировки и там чаще пьют во время движения, а в Азии у водителей популярен холодный чай в широких пластиковых бутылях.
Инженеры Ford также пришли к выводу, что если подстаканник с удобством для водителя вмещает полулитровую пластиковую бутылку для воды, пластиковую бутылку побольше для сока или изотоника, а также популярный в ресторанах фаст-фуда большой бумажный стакан, то скорее всего в него поместится любой другой стакан или бутыль. При этом в дизайн-студии Ford, где разрабатывается конструкция консоли с подстаканниками, собрана коллекция из более чем тысячи бутылок и стаканов самого разного размера со всего мира – от крошечных бутылочек для чая из Китая до огромных стаканов Big Gulp, в которые разливают сладкую газировку.
Вне зависимости от размеров, любая емкость должна не только поместиться в подстаканник, но и остаться там во время любых маневров автомобиля.
Поэтому дизайнеры и инженеры Ford регулярно отправляются на испытательную трассу в Меркенихе (Германия), запасшись специальными тестовыми контейнерами с жидкостью. Там прототипы подстаканников с установленными в них контейнерами подвергают тесту, получившему название «американские горки». Во время выполнения серии маневров, перегрузки в салоне Ford достигают 5 g, что сравнимо с перегрузками, испытываемыми организмом человека во время катания на аттракционе «американские горки» с высокой скоростью.
Благодаря таким испытаниям, водители автомобилей Ford могут быть уверены, что даже при резком ускорении или в крутом повороте их стаканчик с латте или газировкой останется в подстаканнике, а не превратится в снаряд, обливающий салон автомобиля и пассажиров горячей или сладкой жидкостью.
«Для водителей возможность всегда иметь под рукой любимый напиток – существенная составляющая путешествия с комфортом. Но еще важнее, что поддерживая необходимый баланс жидкости в организме на ходу, человек за рулем сохраняет концентрацию на процессе управления автомобилем», – отметил Мартин Давид (Martin Dawid), менеджер подразделения проектирования кузова в Ford of Europe.
C 2014 года www.amsrus.ru
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