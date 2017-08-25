«АвтоВАЗ» предупреждает о подорожании Lada Vesta

Причины повышения цен «АвтоВАЗ» дилерам не пояснил. Представитель автоконцерна не стал этого комментировать.
По информации собеседников издания, рекомендованная розничная цена на модель в базовой комплектации, например, увеличится на 1,6% до 554 900 руб. Подорожает и версия седана, работающая на газомоторном топливе, — Vesta CNG. С сентября рекомендованные розничные цены на нее будут начинаться с 609 900 руб. (рост на 1,5%).
В целом с 15 июля по 15 августа 2017 года в России 27 автопроизводителей пересмотрели цены, причем многие приняли решение в сторону увеличения стоимости, свидетельствуют данные агентства «Автостат».
Согласно данным АЕБ, в январе — июле 2017 года в России было продано 41 086 Vesta (рост на 46%), общие продажи Lada составили 166 733 шт. (рост на 14%).
К примеру, KIA повысила цены хэтчбека Cee`d и универсала Cee`d SW на 0,4-0,6%, хэтчбека Pro Cee`d на 0,4-0,5%, седана Optima на 0,5-0,8%, кроссовера Soul на 0,5-0,8%. Ford поднял цены седана Fiesta на 0,9-1,2%, хэтчбека Fiesta на 0,9-1,1%, седана Mondeo на 0,7-1,0%, кроссовера EcoSport на 0,8-1,3%. Focus (седан, хэтчбек, универсал) подорожал на 0,5-2,6%. Hyundai подняла цену кроссовера Creta на 1,0-1,3%. Максимальная цена модели выросла на 2,1%.
Источник.
C 2014 года www.amsrus.ru
А я вот перешёл на автобус!счастья полные штаны!!
И я
Ведрище почти за 800000 руб в какой то топ версии,будет скоро мульт😄😃😀😳😁дожили
Жалкая копия форд фокуса причём плохая копия и такие деньги??
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