«АвтоВАЗ» предупреждает о подорожании Lada Vesta 52

С 1 сентября седан Lada Vesta подорожает во всех комплектациях на 9000 рублей.

По информации собеседников издания, рекомендованная розничная цена на модель в базовой комплектации, например, увеличится на 1,6% до 554 900 руб. Подорожает и версия седана, работающая на газомоторном топливе, — Vesta CNG. С сентября рекомендованные розничные цены на нее будут начинаться с 609 900 руб. (рост на 1,5%).

В целом с 15 июля по 15 августа 2017 года в России 27 автопроизводителей пересмотрели цены, причем многие приняли решение в сторону увеличения стоимости, свидетельствуют данные агентства «Автостат».