«АвтоВАЗ» предупреждает о подорожании Lada Vesta
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«АвтоВАЗ» предупреждает о подорожании Lada Vesta
Август 25 21:55 2017

С 1 сентября седан Lada Vesta подорожает во всех комплектациях на 9000 рублей.

Причины повышения цен «АвтоВАЗ» дилерам не пояснил. Представитель автоконцерна не стал этого комментировать.

Причины повышения цен «АвтоВАЗ» дилерам не пояснил. Представитель автоконцерна не стал этого комментировать.

По информации собеседников издания, рекомендованная розничная цена на модель в базовой комплектации, например, увеличится на 1,6% до 554 900 руб. Подорожает и версия седана, работающая на газомоторном топливе, — Vesta CNG. С сентября рекомендованные розничные цены на нее будут начинаться с 609 900 руб. (рост на 1,5%).

В целом с 15 июля по 15 августа 2017 года в России 27 автопроизводителей пересмотрели цены, причем многие приняли решение в сторону увеличения стоимости, свидетельствуют данные агентства «Автостат».

Согласно данным АЕБ, в январе — июле 2017 года в России было продано 41 086 Vesta (рост на 46%), общие продажи Lada составили 166 733 шт. (рост на 14%).

Согласно данным АЕБ, в январе — июле 2017 года в России было продано 41 086 Vesta (рост на 46%), общие продажи Lada составили 166 733 шт. (рост на 14%).

К примеру, KIA повысила цены хэтчбека Cee`d и универсала Cee`d SW на 0,4-0,6%, хэтчбека Pro Cee`d на 0,4-0,5%, седана Optima на 0,5-0,8%, кроссовера Soul на 0,5-0,8%. Ford поднял цены седана Fiesta на 0,9-1,2%, хэтчбека Fiesta на 0,9-1,1%, седана Mondeo на 0,7-1,0%, кроссовера EcoSport на 0,8-1,3%. Focus (седан, хэтчбек, универсал) подорожал на 0,5-2,6%. Hyundai подняла цену кроссовера Creta на 1,0-1,3%. Максимальная цена модели выросла на 2,1%.

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Lada VestaАВТОВАЗцены на автомобили
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AMSRUS
AMSRUS

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4 комментария

  1. Eduard Shilgevorkian-Minasian
    Август 25, 22:11 #1 Eduard Shilgevorkian-Minasian

    А я вот перешёл на автобус!счастья полные штаны!!

  2. Den Savkin
    Август 26, 00:17 #2 Den Savkin

    Ведрище почти за 800000 руб в какой то топ версии,будет скоро мульт😄😃😀😳😁дожили

  3. Алешников Игорь
    Август 26, 10:22 #3 Алешников Игорь

    Жалкая копия форд фокуса причём плохая копия и такие деньги??

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