Audi уличили в махинациях с VIN номерами

Данный факт, по словам источников в государственной прокуратуре в Мюнхене, был открыт в ходе очередной проверки автопроизводителя Audi, связанного со скандалом с дизельным топливом. Рейд в марте был произведен следователями после того, как министерство транспорта обвинило Audi в обмане на испытаниях с выбросами CO2 для 24 000 автомобилей Audi A7 и A8.
Автомобили Audi были экспортированы в Китай, Корею и Японию с одинаковыми VIN.
Затем Audi отзывала автомобили по всей Европе и модернизировала программное обеспечение, чтобы снизить количество оксида азота в выхлопных газах.
Мы не осведомлены о том, что номера VIN были выпущены не один раз, — сказал пресс-секретарь Audi.
Номер VIN должен быть уникальным 17-значным идентификатором для каждого автомобиля и грузовика, который штампован во время производства и остается с автомобилем на протяжении всего срока службы транспортного средства, позволяя владельцам отслеживать историю автомобиля.
Следователи признали, что они озадачены тем, какую цель преследовали в компании, производя транспортные средства с одинаковым номером VIN. Как в законодательстве Германии, так и в ЕС предусматривается, что каждое транспортное средство должно быть четко идентифицировано с помощью уникального VIN, который будет оставаться неоткрытым в течение как минимум 30 лет.
Импортированные Audi особенно ценятся на китайском рынке. У Audi есть совместное предприятие с китайской фирмой для производства собранных на месте автомобилей.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
… ух! А говорят на Ауди самый лучший сервис
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