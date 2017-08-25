Audi уличили в махинациях с VIN номерами
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Audi уличили в махинациях с VIN номерами
Август 25 18:00 2017

Прокуроры в Баварии нашли документы, показывающие, что тысячи автомобилей Audi были экспортированы в азиатские страны с одинаковым идентификационным номером.

Данный факт, по словам источников в государственной прокуратуре в Мюнхене, был открыт в ходе очередной проверки автопроизводителя Audi, связанного со скандалом с дизельным топливом. Рейд в марте был произведен следователями после того, как министерство транспорта обвинило Audi в обмане на испытаниях с выбросами CO2 для 24 000 автомобилей Audi A7 и A8.

Audi VIN

Автомобили Audi были экспортированы в Китай, Корею и Японию с одинаковыми VIN.

Затем Audi отзывала автомобили по всей Европе и модернизировала программное обеспечение, чтобы снизить количество оксида азота в выхлопных газах.

Мы не осведомлены о том, что номера VIN были выпущены не один раз, — сказал пресс-секретарь Audi.

Номер VIN должен быть уникальным 17-значным идентификатором для каждого автомобиля и грузовика, который штампован во время производства и остается с автомобилем на протяжении всего срока службы транспортного средства, позволяя владельцам отслеживать историю автомобиля.

Следователи признали, что они озадачены тем, какую цель преследовали в компании, производя транспортные средства с одинаковым номером VIN. Как в законодательстве Германии, так и в ЕС предусматривается, что каждое транспортное средство должно быть четко идентифицировано с помощью уникального VIN, который будет оставаться неоткрытым в течение как минимум 30 лет.

Импортированные Audi особенно ценятся на китайском рынке. У Audi есть совместное предприятие с китайской фирмой для производства собранных на месте автомобилей.

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AMSRUS
AMSRUS

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1 Comment

  1. Dmitry Luk'yanchuk
    Август 25, 19:29 #1 Dmitry Luk'yanchuk

    … ух! А говорят на Ауди самый лучший сервис

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