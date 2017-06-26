В Казахстане представили электрическую LADA Vesta

Автомобиль располагался на участке выставки, который принадлежал министерству энергетики Казахстана, сообщается, что в основу электромобиля легла серийная версия Vesta, которая выпускается заводом «Азия Авто».
Мощность силовой установки автомобиля — 82 л.с., электродвигатель питает литий-ионный аккумулятор, который может заряжаться как на специальных зарядочных станциях, где зарядка происходит быстрее, так и от обычной сети.
Разгоняется автомобиль до 100 км/ч за 15,5 секунд, максимальная скорость, которую может развить машина — 140 км/ч.
На станции автомобиль заряжается в течение 80 минут, время зарядки от обычной розетки составит 9 часов. Запас хода электромобиля составляет 150 км, машина оборудована системой рекуперации кинетической энергии, дозарядка батарей происходит при торможении.
Сообщается, что эксплуатация электромобиля будет обходиться в более чем пять раз дешевле, чем бензинового варианта.
Кроме того, что электричество дешевле бензина, автомобилю не требуется менять масло, он не использует такие расходные материалы как масляные и воздушные фильтры, ремни.
C 2014 года www.amsrus.ru
А работающей на кизяке нет случайно?
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