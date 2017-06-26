В Казахстане представили электрическую LADA Vesta
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В Казахстане представили электрическую LADA Vesta
Июнь 26 12:57 2017

Казахстанский автопроизводитель «Азия Авто» показала на выставке «Экспо-2017», которая проходит в Астане, электрический вариант автомобиля LADA Vesta.

Автомобиль располагался на участке выставки, который принадлежал министерству энергетики Казахстана, сообщается, что в основу электромобиля легла серийная версия Vesta, которая выпускается заводом «Азия Авто».

Мощность силовой установки автомобиля — 82 л.с., электродвигатель питает литий-ионный аккумулятор, который может заряжаться как на специальных зарядочных станциях, где зарядка происходит быстрее, так и от обычной сети.

Разгоняется автомобиль до 100 км/ч за 15,5 секунд, максимальная скорость, которую может развить машина — 140 км/ч.

На станции автомобиль заряжается в течение 80 минут, время зарядки от обычной розетки составит 9 часов. Запас хода электромобиля составляет 150 км, машина оборудована системой рекуперации кинетической энергии, дозарядка батарей происходит при торможении.

Сообщается, что эксплуатация электромобиля будет обходиться в более чем пять раз дешевле, чем бензинового варианта.

Кроме того, что электричество дешевле бензина, автомобилю не требуется менять масло, он не использует такие расходные материалы как масляные и воздушные фильтры, ремни.

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AMSRUS
AMSRUS

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1 Comment

  1. Evgeny Yanayt
    Июнь 26, 13:13 #1 Evgeny Yanayt

    А работающей на кизяке нет случайно?

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