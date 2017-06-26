В Душанбе пришли казахстанские автомобили 53

Казахстан отгрузил в Таджикистан первую партию автомобилей JAC в количестве 55 штук на сумму почти 600 тыс. долларов США.

Договором предусмотрена поставка одной тысячи автомобилей на общую сумму 10,5 млн долларов США. Соглашение было заключено в апреле 2017 года при содействии экспортной страховой компании «KazakhExport» и посольства Казахстана в Таджикистане.

Автомобили предназначены для обновления таксомоторного парка столицы Таджикистана. Отгрузка автомобилей осуществляется со склада временного хранения, расположенного на территории завода в Кустанае, по железной дороге.

«Инструмент экспортного торгового финансирования позволил отечественному заводу-производителю сделать комплексное предложение для покупателя: поставка товар плюс финансирование», — прокомментировал сделку председатель правления АО «ЭСК «KazakhExport» Руслан Искаков.

Напомним, за январь-апрель 2017 года на территории Казахстана произведено 5 050 единиц автотранспортных средств, включая грузовой транспорт и автобусную технику, общей стоимостью 28,9 млрд тенге (5,28 млрд рублей). При этом производство легковых автомобилей составило 4 571 единиц, что в 5,4 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Сбыт у казахстанских автозаводов за этот же период составил 3 859 единиц, что на 37,2% выше прошлогоднего значения. При этом рыночная доля предприятий казавтопрома тоже выросла и составила 32,5% против 18,8% за аналогичный период 2016 года.