Премьера BMW X3 39

Новый BMW Х3 будет представлен через полгода c маркировкой G01 на моторшоу во Франкфурте.

Первые официальные фотографии нового кроссовера появились в издания BMWBlog .

По предварительной информации, новый BMW станет больше предшественника и построен на платформе CLAR.

В модификаций появится вариант M40i, с шестицилиндровым битурбированным бензиновым двигателем объемом – 3 литра, мощностью – 360 л. с.С таким двигателем кроссовер сможет набирать первые 100 км за 4,8 секунды. Максимальная скорость будет ограничена 250 км/ч.

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