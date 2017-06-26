Премьера BMW X3

Первые официальные фотографии нового кроссовера появились в издания BMWBlog .
По предварительной информации, новый BMW станет больше предшественника и построен на платформе CLAR.
В модификаций появится вариант M40i, с шестицилиндровым битурбированным бензиновым двигателем объемом – 3 литра, мощностью – 360 л. с.С таким двигателем кроссовер сможет набирать первые 100 км за 4,8 секунды. Максимальная скорость будет ограничена 250 км/ч.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
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