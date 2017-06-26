Премьера Audi A8 состоится в июле 39

Audi A8 с активной подвеской — комфортный и плавный седан со спортивным норовом.

Этой универсальностью модель обязана новой активной подвеске с питанием от 48-вольтовой электрической системы, которая впервые применена в качестве основной. Мировая премьера нового Audi A8 состоится 11 июля на Audi Summit в Барселоне.

Audi A8 оснащается полностью активной электромеханической подвеской новой разработки. Она регулирует характеристики колес по отдельности, адаптируя их к дорожным условиям. Для каждого колеса предусмотрен электродвигатель с питанием от основной электрической системы напряжением 48 В.

Кроме того, конструкция включает в себя редуктор, роторную камеру с внутренним торсионом из титана и рычаг, способный передать на подвеску до 1100 Н·м крутящего момента через соединительный шток.

Благодаря передней камере роскошный седан распознает неровности дорожного полотна и заранее корректирует настройки активной подвески. Еще до приближения к неровности разработанная Audi превентивная система подает исполнительным механизмам команду на совершение определенного действия, активно контролируя подвеску.

В результате подвеска своевременно реагирует на изменение дорожных условий, практически полностью исключая вероятность вибраций и толчков.

Камера передает данные о состоянии покрытия 18 раз в секунду, за счет чего весь сложный процесс регулировки подвески занимает лишь несколько миллисекунд.

Электронная платформа ходовой части (ECP) обрабатывает информацию о состоянии дорожного полотна и точно контролирует параметры всех компонентов подвески практически в реальном времени.

В сочетании с пневматической подвеской, тщательно настроенной для модели Audi A8, эта концепция гарантирует совершенно новые ощущения от вождения. Новый седан обеспечивает высочайший уровень комфорта и при динамичном управлении.

Активная подвеска сводит к минимуму крены в поворотах и продольные колебания кузова при разгоне и торможении.

При динамичном вождении автомобиль не выходит из-под контроля, а пассажиры на заднем сиденье могут спокойно наслаждаться поездкой.

Сочетание динамического управления и задней управляемой оси позволило добиться идеального баланса маневренности и устойчивости. Это решение обеспечивает новому Audi A8 спортивные характеристики и отзывчивость при высокой устойчивости.

Ощущения при рулевом управлении могут варьироваться от комфортных до четких с быстрой обратной связью. Диаметр разворота Audi A8 меньше, чем у модели Audi A4.

В сочетании с системой Audi pre sense 360° активная подвеска нового Audi A8 обеспечивает принципиально иной уровень пассивной безопасности. Audi pre sense включает в себя датчики, передающие информацию в центральный блок управления ассистирующих систем (zFAS), который, в свою очередь, оценивает вероятность столкновения.

При неизбежном боковом столкновении на скорости свыше 25 км/ч исполнительные механизмы подвески поднимают кузов со стороны удара на 80 мм всего за полсекунды. Благодаря этому энергия удара передается в более прочные зоны автомобиля, такие как пороги и пол. В результате воздействие на водителя и пассажиров снижается на 50% по сравнению со стандартной высотой кузова.